Calcio, in casa Mandello arriva Emanuele Battazza

Classe 2000, esterno basso sinistro, ‘Batti’ è pronto ad iniziare la stagione

La casa mandellese accoglie anche Vincenzo Guadagnino

MANDELLO – Il Direttore Sportivo della sezione calcio della Polisportiva Mandello Fabio Bartesaghi, ha ufficializzato, nella giornata di ieri 30 giugno, l’acquisto del giocatore Emanuele Battazza, residente a Lecco, classe 2000 (nato il 27 novembre).

Un altro tassello importante, quindi, inserito in casa Mandello, formazione che vuole essere decisamente protagonista per la prossima stagione 2020-2021, e che vedrà l’undici del nuovo tecnico Claudio Sesti, cercare di ricoprire un ruolo molto importante

“Conosco molto bene Emanuele- dice Bartesaghi- ed è un giovane che sa giocare a calcio e che ha fame di calcio. Ha delle ottime qualità e le giuste caratteristiche per il gioco che vuole il nostro tecnico. E’ bravo, è giovane ed è determinato”.

Conosciamo, quindi, il “ Batti”, giovane calciatore acquatese, che ha una grande passione per la musica rap (fra l’altro scrive anche canzoni).

“Sono felice ed orgoglioso di iniziare questa nuova avventura calcistica in una società che vanta una lunga ed importante esperienza. Sono qui per imparare ma soprattutto per dare il mio contributo. Il mio ruolo è esterno basso sinistro Mi affianco un po’ a Maicon. Prediligo spingere, giocare offensivo. Però ovviamente sono a disposizione del tecnico per qualsiasi situazione”.

Alle spalle una già ricca carriera calcistica: “Scuola calcio alla Galbiatese- precisa Emanuele studente universitario a Bergamo-, per poi passare all’Olginatese dove ho giocato nelle categorie Pulcini ed Esordienti. Poi il passaggio all’Arcadia dove ho giocato fino all’anno scorso disputando anche il campionato di Promozione”.

E sugli obiettivi conclude: “Voglio quello che vuole il Mandello. Essere protagonisti e vincenti. Insieme possiamo fare tante cose. Forza Mandello!”

La Calcio Mandello accoglie anche Vincenzo Guadagnino, nato a Lecco il 15 aprile 1996, residente a Germanedo. Da oggi anche lui fa parte della squadra. “Mi mancava molto il calcio ad 11 – racconta – ho avuto questa occasione e l’ho presa al volo, convinto che sarà un avventura molto importante per il sottoscritto. Sono molto determinato. Ho una grande voglia di ritornare a giocare a calcio ad 11 e riparto in una piazza consolidata, apprezzata ed attrezzata per il salto di categoria. Guadagnino è un esterno molto duttile: “Riesco a coprire bene la fase difensiva che quella offensiva. Non mi manca la corsa. Vedremo, all’inizio del campionato, le esigenze del tecnico. Ripeto sono determinato e prontissimo per questa nuova avventura calcistica”

Vincenzo comincia la sua storia calcistica alle Giovanili nell’Atletica Lecco, passaggio al Nibionno e poi Arcadia categoria Juniores. Poi l’esperienza nel calcio a 5 giocando nel Lecco. Ai tifosi mandellesi una promessa: “Ci metto tanta serietà, ed impegno, in questo nuovo progetto. Voglio, e penso che lo vuole anche il Mandello Calcio, puntare in alto. Ai tifosi dico venite a sostenerci: forza Mandello!.