Calcio Promozione. L’Aurora Olgiate rifila un pokerissimo al Costamasnaga

Successi importanti anche per ColicoDerviese e GrentArcadia

Pareggio del Calolziocorte; ko il MissagliaMaresso

LECCO – E’ stata una giornata ricca di gol, la settima del girone B di Promozione. Tra i vari risultati spicca il 5-0 con cui l’Aurora Olgiate si è sbarazzata del Costamasnaga. Largo successo anche per la ColicoDerviese che ha superato con un 3-0 la Vibe Ronchese.

Ottiene i tre punti anche il GrentArcadia, bravo ad imporsi per 2-1 sul Casati Arcore. Si chiude invece in pareggio (2-2) la sfida tra Calolziocorte e Concorezzese.

Niente da fare infine per il MissagliaMaresso che cede in casa contro la Nuova Sondrio: 4-1 il finale in favore della formazione valtellinese.

Classifica

Arcellasco 19

Nuova Sondrio 16

Casati Arcore 16

Biassono 15

Cavenago 14

Vibe Ronchese 12

ColicoDerviese 12

Calolziocorte 9

Lissone 7

GrentArcadia 7

Costamasnaga 7

Galbiate 6 (una partita in meno)

Aurora Olgiate 6

Speranza Agrate 5 (una partita in meno)

Concorezzese 3

MissagliaMaresso 2