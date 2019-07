Canottaggio. Oro “mondiale” per la Under23 Giorgia Pelacchi, di Abbadia

Medaglia d’oro per l’Italia ai mondiali di canottaggio negli USA

Una vittoria firmata anche da Giorgia Pelacchi di Abbadia Lariana

ABBADIA – Un nuovo trionfo internazionale per i giovani del canottaggio lecchese: questa volta è Giorgia Pelacchi, di Abbadia, a portarsi a casa la medaglia d’oro ai campionati mondiali in corso questo weekend al Benderson Park di Sarasota, in Florida.

La giovane, della SC Lario, con la maglia azzurra è nell’equipaggio Under 23 che ha strappato la vittoria nel ‘quattro con’, vittoria coronata anche un nuovo record, fissando il tempo in 7.02.22

Con lei le compagne di squadra Claudia Destefani (CC Aniene), Benedetta Faravelli (Carabinieri/SC Esperia), Laura Meriano (Carabinieri/SC Garda Salò) e Diletta Diverio (CUS Torino) al timone.

Le ‘azzurre’ si sono arrivate prime davanti alle atlete di Francia e Australia.

Solo nella prima giornata di sabato, l’italia si è aggiudicata il primo posto provvisorio nel medagliere per nazione con 7 medaglie (5 oro, 2 bronzo).