Canottieri Moto Guzzi sugli scudi al Meeting di Gavirate

Le giovani aquile tornano con quattro vittorie e cinque podi

di Gian Paolo Locatelli

GAVIRATE – La Canottieri Moto Guzzi torna, dal Meeting Nazionale di Società, con un discreto bottino. Quattro vittorie, e cinque podi è il bilancio finale della spedizione della squadra mandellese, capace di lasciare il proprio segno in tutte o quasi le categorie dei ragazzi in gara.

Una buona affermazione per gli aquilotti che si sono imposti sabato nel singolo allievi, con Pietro Barlaschini, nel singolo allievi B1 con Nicolò Cesana, nel quattro di coppia allievi B2 (l’equipaggio composto da Giona Molteni, Devin Rizzuti, Davide Gianola e Mattia Bongiorno) e nel doppio allievi B1 femminle con Milena Birindelli e Vittoria Parmigiani.

Domenica invece un solo successo per la Moto Guzzi, grazie a Giona Molteni, bravo a imporsi nel singolo allievi B2.

I podi invece sono arrivati con il due senza di Gloria Danelli e Giulia Mandelli, argento negli under 17 sabato, e con Luigi Fettorazzi terzo nel singolo under 17, Devin Rizzuti e Gianolo Davide, secondi nella specialità del singolo allievi B2, e il terzo posto nel quattro di coppia. Gara quest’ultima disputata insieme a due atleti della Canottieri Retica.

A primeggiare nel medagliere finale sono state le due società varesine di Gavirate e di Varese stessa, capaci di totalizzare nove successi a testa in un meeting che ha visto la partecipazione di ben 61 società remiere e oltre mille atleti di tutte o quasi le categorie, master compresi.

Prosegue così il percorso di crescita della società Mandellese che, al netto dei problemi legati alla pandemia, non ha mai smesso di essere vicina ai propri iscritti trovando tutte le soluzioni possibili alla pratica sportiva e degli allenamenti. Del resto l’obbiettivo primario per la presidente Rossella Scola e di tutto il suo staff è proprio quello di riuscire a fare della Canottieri Moto Guzzi un vero e proprio punto di riferimento per lo sport del remo lungo le rive del Lario e più in generale per il mondo del volontariato.