Cross. 5 Mulini, Konjoneh Maggi vince nella categoria Juniores

Tanta Africa a dar spettacolo nell’89^ edizione

Si difende Elisa Pastorelli: 21^ Assoluta in 22’30” (8^ tra le Promesse)

SAN VITTORE OLONA (MI) – Assieme al Cross del Campaccio che si disputa a pochi chilometri di distanza, la 5 Mulini giunta alla 89^ edizione ha dato spettacolo anche in questa edizione tormentata dalle restrizioni causa covid-19: niente pubblico e numeri ristretti per gli atleti che sono stati contingentati, misure severe con partenza con mascherina indossata, solo gare Assolute con Allievi/e, Juniores maschili e Assoluti maschili e femminili per cinque gare con un crescendo di intensità culminate con le due dirette TV nelle gare Assolute.

Prima le Assolute con 6200m e Africa padrona incontrastata

Etiopia, Kenia, Burundi sono loro le protagoniste e dietro è ancora Africa con atlete che gareggiano per squadre italiane, ma di chiare origini africane, vittoria per Tsehay Gemechu (Etiopia) in 18’53”. Alle sue spalle la coppia keniana composta da Beatrice Chebet seconda in 18’56” e Sheila Chelangat bronzo in 19’22”. Prima azzurra al traguardo è stata Rebecca Lonedo dell’Atl Vicentina col 9° posto in 20’48”, si difende la nostra Elisa Pastorelli che arriva 21^ Assoluta in 22’30” (8^ tra le Promesse), al 29° posto la compagna di club dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni, Ilaria Dal Magro con 23’33”.

Poco più di 10 km per gli Assoluti maschile

Non cambia il copione al maschile e dopo 10 km e 200m si presentano in vista del traguardo in quattro in lotta per la vittoria finale, un allungo dell’etiope Nibret Melak sorprende gli avversari e gli consegna la vittoria ottenuta in 28’57” seguito a un solo secondo da Kipkemoi Leonard Bett per il Kenia e dall’altro etiope Muktar Edriss arrivato in 28’59”, primo degli azzurri il carabiniere Yoanes Chiappinelli 7° in 30’03”.

Gara internazionale Juniores, Atletica Lecco Colombo Costruzioni porta la squadra neo campione d’Italia.

Ancora soddisfazioni per la squadra Juniores gialloblu, dopo il titolo italiano e le belle performance al Campaccio ecco che a San Vittore Olona arriva la splendida vittoria individuale per Konjoneh Maggi che sugli 8km e 200m riesce a contenere il ritorno degli avversari e taglia vittorioso il traguardo in 25’49” lasciandosi alle spalle Elia Mattio della Podistica Valle Varaita arrivato in 25’51” e a completare il podio Nicola Cristofori dell’Atl Vicentina in 25’55”. Per i colori lecchesi al 7° posto Jonut Puiu in 26’56” e al 12° Giovanni Artusi in 27’15”.

Prime a partire le Allieve seguite dalla pari categoria maschile

Stessa distanza gara sia al maschile che al femminile, 4,2km per le due categorie con le Allieve che vedono la vittoria della campionessa italiana Anna Hofer Sportclub Merano in 14’41” seguita ad un solo secondo dalla compagna di club Lisa Leuprecht e da Sofia Capasso del Cus Torino con 14’51”, al 23° posto la nostra Anna Panzeri in 18’31”.

Tocca agli Allievi ed è ancora una vittoria che porta la firma di un campione italiano, Francesco Ropelato della Us Quercia Trentingrana a chiudere in 12’51 davanti a Stefano Benzoni del Pool Società Atl Valleseriana che chiude in 12’54” e con Simone Vladuga compagno di squadra del vincitore a completare il podio con 12’57”, bene il valsassinese del Cs Cortenova Giulio Mascheri 12° in 13’52”, al 21° posto per Merate Atl Promoline, chiude Martino Arlati in 14’09” e al 31° per l’Atl Lecco Colombo Costruzioni in 15’12” Federico Meda.