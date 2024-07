Dongo. Torna la “Borde Cup”, il torneo di beach volley più esclusivo sulle rive dell’Alto Lario

Il torneo si svolgerà domenica 28 luglio

Evento organizzato dalla scuola di beach volley B-Cheers

DONGO – Nella cittadina di Dongo si svolgeranno due tornei per gli appassionati di beach volley, nella quale saranno presenti i B-Cheers, la prima scuola di beach volley di Lecco e provincia. Nel weekend torna la Borde Cup, il torneo più scoppiettante del Lago di Como. L’edizione è organizzata per la prima volta dai B-Cheers, realtà consolidata del panorama nazionale a livello Fipav e Aibvc, con la collaborazione del Borde Beach. Gli appuntamenti sono per sabato 27 e domenica 28 luglio.

Il torneo prevede la classica formula del 2×2, al sabato saranno protagonisti i binomi femminili mentre la versione maschile è in programma domenica. Previsto il tutto esaurito sui due campi di gioco adiacenti alle rive del Lago, per una due giorni ricca di sfide incandescenti in cui sono attesi a Dongo coppie provenienti da ogni provincia della regione. Ai partecipanti del torneo inoltre verrà consegnata una canotta speciale a conclusione delle giornate di gare. Per tutti coloro che si troveranno a Dongo, ci sarà la possibilità di gustare le prelibatezze del territorio e godersi qualche ora di relax tra sole, acqua e lo spettacolo del gioco estivo sottorete.

Gli appuntamenti sportivi non finiscono qua. Sabato 3 agosto i B-Cheers raddoppiano con lo storico Trofeo Città di Dongo. L’undicesima edizione sui magnifici di beach volley in riva al Lago si caratterizza per essere un torneo 3×3 misto (ogni terna deve essere formata da almeno una donna in campo) dove le squadre si sfideranno dalla mattina alla sera per contendersi l’ambito premio di vincitori in uno dei tornei più storici di beach. Previsti ricchi premi anche in questo caso, con la consegna di un gadget speciale per tutti i giocatori.

“Saranno tre giornate sportive piene di divertimento e intrattenimento tra il lido, le sue attrazioni e la macchina organizzativa dei B-Cheers che hanno accettato la sfida di portare sulle rive dell’alto Lario il gran beach volley” spiegano gli organizzatori del torneo.