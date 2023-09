Giro dei Montecchi, trionfano Ivana Iozzia e Giovanni Zugnoni

Grande spettacolo a Colico con la classica corsa di fine estate organizzata dai Runners Colico

COLICO – Grande spettacolo a Colico per il Giro dei Montecchi, la classica corsa di fine estate organizzata dai Runners Colico. Una quindicesima edizione con quasi 350 partecipanti che ha visto trionfare il talento di Giovanni Zugnoni, portacolori del Gruppo Podistico Santi Nuova Olonio con il tempo di 31’15”. Secondo posto per il colichese Fabio Canclini (Gp Santi ) in 32’58”, terzo Simone Arrighi con il tempo di 33’16”. Seguono Tommaso Caneva del Gp Talamona in 33’31 e Davide Mazzina in 33’35”.

Per Giovanni Zugnoni, figlio d’arte, il papà è Graziano Zugnoni forte atleta valtellinese, si tratta del secondo successo consecutivo dopo la vittoria dello scorso anno. Su un percorso ridisegnato e nuovo rispetto agli anni passati causa le condizioni di alcuni tratti non percorribili dopo le forti piogge degli ultimi giorni, la gara si è rilevata molto combattuta a livello agonistico e molto partecipata anche da numerose famiglie. Da ricordare che il primato della manifestazione sul percorso classico è di 26’42” stabilito nell’edizione 2017 dal kenyanao Kosgei. Nella gara femminile vince la ex campionessa italiana di maratona Ivana Iozzia che ha chiuso la sua fatica in 37’17’, seconda classificata Elisa Peverelli del Gruppo A.G. Media in 40’20’’ e terza la portacolori dell’As Premana Simona Fazzini in 40’56”.

La competizione colichese ha rispettato ogni previsione confermandosi una gara di contenuti tecnici di altissimo livello, schierando allo start alcuni campioni nazionali proprio come Ivana Iozzia. Sport, solidarietà, divertimento e promozione del territorio: sono i classici ingredienti della manifestazione sportiva colichese e quest’anno parte del ricavato sarà devoluto all’associazione Tinnamoreraidime a sostegno del reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale di Lecco.

Molto soddisfatto Giovanni Zugnoni: “Ci tenevo molto a bissare il successo dell’anno scorso su un percorso che si adatta molto alle mie caratteristiche di passista. Sono partito molto forte e ho acquisito già nei primi chilometri un buon vantaggio che ho aumentato nel tratto finale”.

Felice della sua prestazione anche Ivana Iozzia, portacolori della Calcestruzzi Corradini di Reggio Emilia, la squadra di Stefano Baldini oro alle olimpiadi di Atene 2004. Vincitrice nella sua carriera di tre titoli italiani di maratona e titolare di un palmares di vittorie nazionali e internazionali senza eguali: primato personale nei 42,197 km di 2h34’52”, già vincitrice nel Giro dei Montecchi negli anni 2013, 2018 e 2019: “Sono molto contenta della mia prestazione ed è sempre un piacere correre ai Montecchi a Colico, è stato un buon allenamento in prospettiva dei miei prossimi impegni. La prima domenica di novembre sarò a New York per correre la maratona”.

Grande partecipazione anche per il Memorial Tosarini, giunto alla sua undicesima edizione. Nelle categorie Ragazzi (2010/2011): 1. El Ghafa Mohamed; 2. Said El Ouchimi; 3. Paolo Rebetti. Femminile: 1. Argentina Necchi (Atletica Alto Lario); 2. Federica Rossini; 3. Poncia Ilaria. Esordienti A (2012/2013): 1. Palma Marco; 2. Romeo Acquistapace; 3. Gioele Branchini. Femminile: 1. Veronica Rossini; 2. Pedroncelli Laila; 3. Pedroncelli Soraia. Esordienti B (2014 in poi): 1. Salvi Diego; 2. Enea Dell’Oca; 3. Lorenzo Albonico. Femminile: 1. Confidence Eureka; 2. Della Bitta Carolina; 3. Bourdi Jasmine.

A tutti i partecipanti al traguardo è stato consegnato un ricco pacco gara, con una bellissima t-shirt tecnica. L’atleta meno giovane è stato il mitico Giuseppe Boschi, un’affezionato del Giro dei Montecchi, classe 1935, anni 88, che ha corso interamente il percorso. In campo femminile invece il premio è andato a Elisabetta Digonzelli. I gruppi più numerosi, premiati a pari merito, sono stati il Gp Santi Nuovo Olonio e l’Atletica Alto Lario.

Grande soddisfazione per il presidente dei Runners Colico Paolo Brambilla: “Siamo molto contenti anche per quest’anno dell’ottima partecipazione di concorrenti, quasi 400 nelle due gare previste, Giro dei Montecchi e Memorial Tosarini. E’ sempre bello avere ai nastri di partenza campioni del calibro di Ivana Iozzia. Causa alcuni tratti allagati dalle forti precipitazioni dei giorni scorsi ieri abbiamo modificato il percorso che comunque è stato molto apprezzato dai concorrenti. Un doveroso ringraziamento ai numerosi sponsor che hanno permesso l’ottima riuscita fra cui Iperal e ditta Crezza di Gordona. Si ringrazia inoltre la Protezione Civile, Il Moto Club Colico, la Croce Rossa, l’Aido gli amici di Laghetto, la Pro Loco di Colico e il Presidente Tullio Cristini, Fabiano Nana speaker dell’evento”.

Anche per quest’anno si è rinnovata la collaborazione con il gruppo comunale dell’Aido di Colico che ha avuto modo di informare tutti i partecipanti e i numerosi spettatori sulla sua preziosa attività di sensibilizzazione consegnando, attraverso i suoi rappresentanti Olga Paggi e Andrea Combi, il trofeo Aido ai primi classificati. A tutti i partecipanti e ai tanti spettatori, appuntamento alla prossima edizione, la 16^, già in agenda per il 22 settembre 2024.