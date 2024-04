Lake Como Bike Marathon, tutto pronto per la 3^ edizione

La granfondo firmata Unione Sportiva Derviese andrà in scena il prossimo 5 maggio

40km e 1400 mt di dislivello che si inerpica sulle pendici del Monte Legnoncino.

DERVIO – L’Unione Sportiva Derviese asd ha approntato un percorso per la granfondo del Lago di Como che sarà valido quest’anno come 2^ prova del circuito Coppa Lombardia MTB, attirando cosi bikers da tutta la regione.

Il tracciato di gara è già pubblicato sul sito e sui vari social, e appena il meteo si stabilizzerà, gli organizzatori si concentreranno sulla pulizia e sulla segnaletica del percorso. Si conferma la discesa finale, che ha tanto entusiasmato i concorrenti della scorsa edizione con il tratto sul Sentiero del Viandante affacciato sul lago, che gli accompagnerà a Dervio.

Il percorso misura 40km per 1400mt D+ ed ha riunito il meglio dei sentieri della Valvarrone, snodandosi sulle pendici del Monte Legnoncino e con un suggestivo tratto finale in cui si percorrerà il sentiero del viandante che condurrà all’arrivo a Dervio. Partenza dal lungo lago di Dervio, si comincia con la salita regolare ed asfaltata fino alla località Vestreno in Valvarrone. Da qui, si entra nel bosco e dopo una prima parte sterrata caratterizzata da brevi salite e discese, in località Piazzo inizieranno le 2 salite che porteranno al punto più alto, 1.460 mt di altezza. Prima con l’inedita salita verso Sommafiume lunga circa 5 km poi dopo una breve discesa che porterà al 1° passaggio in Val di Quai, si svolterà a sinistra per 2 km in pianura, che porterà al primo e unico ristoro e al cencello in località Subiale, 19° km ( 2h e 30 minuti dalla partenza) dove inizieranno gli ultimi 4 km, con pendenze anche del 18-20%.Da qui inizierà la ripida discesa che prima porterà ai Roccoli d’Artesso e successivamente in Val di Quai per il 2° passaggio dove in questa occasione si svolterà a destra, per una breve salita di 1 km per poi prendere il sentiero in discesa per 4 km che attraverserà la località di LOCO TOCO, e giungerà al Bacino di Vestreno tramite un bellissimo trail nel bosco. Da questo tratto di strada si percorrerà su strada sterrata per un km, per giungere alla discesa finale, che da località Durasca porterà a Dorio e poi tramite un sali e scendi sul sentiero del Viandante, giungerà prima a Corenno e poi a località Chiari.

Il Finale di gara sarà sulla bellissima ciclopedonale sul lungo lago di Dervio fino a giungere all’arrivo.

Ai primi 300 iscritti verrà garantito: Zaino by DF – Sport Specialist, Buono sconto 20% DF – Sport Specialist, Sali, Gel, Barrette e Borraccia “PRO ACTION” Barretta Pro by Fiber Pasta; Buono Pasto; Servizio Fotografico Gratuito a tutti i concorrenti con la collaborazione di MTB CHANNEL

Tutte le informazioni dell’evento le potete trovare sul sito dell’evento www.lakecomobikemarathon.it, mentre le iscrizioni sono già possibili attraverso la piattafroma ENDU, al seguente link: https://api.endu.net/r/i/86153..

ISCRIZIONI APERTE ON-LINE FINO AL 02.05.2024 al costo di €40,00