Il ‘Kudu’ donato dalla famiglia del medico scomparso, socio della sezione mandellese

Dietro al generoso gesto, l’intento di avvicinare alla pratica della vela e ai suoi valori, ampliando le attività del circolo

MANDELLO – Un gesto generoso e di condivisione, improntato a incrementare e diffondere la pratica della vela alla Lega Navale di Mandello: c’è tutto questo dietro alla barca ‘Kudu’ donata da Elena Zambetti, moglie del dott. Franco Tanzi, suo marito e socio della sezione mandellese del circolo, scomparso prematuramente nel 2020.

A inizio mese di novembre l’arrivo del piccolo cabinato, per ricordare un uomo di cuore, attivo e propositivo, ex titolare della Biorama con sede a Rogeno, azienda che si occupa della produzione e commercializzazione di prodotti farmaceutici legati al settore delle cure veterinarie. In memoria del marito e nel segno della sua filantropia e generosità, Elena ha in primis fondato l’associazione “Dottor Franco Tanzi Ets” che svilupperà una serie di iniziative volte a supportare ed aiutare il prossimo seguendo lo spirito del dottor Tanzi, come ha spiegato lei stessa.

Il Kudu della Plastivela è un piccolo cabinato di 7,60 m in vetroresina presentato al Salone di Genova del 1976. Progettato da Angelo Zangrandi è una piccola barca comoda, veloce e di facile manovrabilità. In ottica di condivisione, la famiglia ha deciso di donarla alla Lega Navale di Mandello per permettere di ampliare le attività del circolo sia a livello di scuola vela sia per tutte le altre attività, anche a scopo benefico e sociale, che vengono promosse nel corso dell’anno.

“Grazie a questa donazione il circolo si dota di un nuovo strumento per permettere a tutti di avvicinarsi alla pratica della vela e ai suoi valori – sottolineano dalla sezione mandellese della Lega Navale -. Un ringraziamento speciale alla signora Zambetti da parte del presidente Michele Belingheri, dai responsabili della scuola vela e da tutto il circolo”.