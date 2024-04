Ottimi risultati per il team Vitali al Campionato Italiano Assoluto Rally

93° posto assoluto, 10° posto assoluto Trofeo Suzuki e 4° posto di Classe RSTB 1.0

Il prossimo appuntamento in gara sarà in Puglia, per il rally del Salento

ALBA – Nei dintorni di Alba e sulle strade delle Langhe, è andato in scena il secondo appuntamento del Campionato Italiano Assoluto Rally, che ha visto in concomitanza anche la seconda gara della Suzuki Rally Cup.

“Nei due giorni di gara abbiamo sfidato il cronometro su percorsi veramente veloci ed impegnativi, tanto da essere stati utilizzati anche per il campionato mondiale di rally alla fine degli anni 90. Spettacolari le colline delle Langhe e del Roero, patrimonio dell’Unesco – continua il Team Vitali – Era veramente facile commettere degli errori, e le numerose uscite di strada nel corso della gara lo confermano, ma grazie alla nostra condotta di gara attenta, ma allo stesso tempo efficace, siamo riusciti a conquistare un buon quarto posto di classe, ed un ancora più brillante decimo posto assoluto, risultati non facilmente prevedili visti i 17 equipaggi che hanno preso il via alla competizione del monomarca giapponese”.

“Come sempre ringraziamo i nostri sponsor ed il team Calibra – continua il Team – il prossimo appuntamento in gara sarà in Puglia, per il rally del Salento, in programma alla fine del mese di Maggio”.

La Suzuki Swift sarà anche esposta al prossimo Michy Motor day che si svolgerà i giorni 4 e 5 maggio e il pilota Stefano porterà i giovani e meno giovani a bordo per provare l’emozione di stare al suo fianco durante il Taxi Rally di domenica 5 dalle ore 14 alle ore 16 previa iscrizione.