La Tecnoadda non ha problemi contro la USSA Nova Milanese.

Bravi i giovani coguari, in partita per tre quarti.

MANDELLO – La Tecnoadda Mandello vince in maniera netta gara 1 contro l’USSA Nova Milanese. Lo scontro tra prima e ottava si è rivelato impari per i meneghini, seppelliti sotto oltre venti punti di margine.

Dopo un primo quarto in sostanziale equilibrio (16-12), la maggiore qualità dei ragazzi di coach Pozzi esce fuori e i mandellesi possono andare negli spogliatoi con un tranquillo margine (38-24).

Nella ripresa c’è poco da dire: Mandello non perde mai il controllo della partita e mantiene sempre il divario oltre l’abbondante doppia cifra, chiudendo con una larga vittoria col punteggio di 70-49.

“Abbiamo giocato una buona gara – dichiara coach Marco Pozzi – sono riuscito a tenere ampie le rotazioni, conservando preziose energie in vista di gara 2.”

TECNOADDA MANDELLO – USSA NOVA MILANESE 70-49

PARZIALI:16-12, 38-24, 55-33

MANDELLO:Tavola 2, Paduano 10, Balatti 4, Radaelli 13, Motta, Papa Niang 10, Crippa 4, De Gregorio 2, Anghileri 6,Marchesi, Pozzi 4, Marrazzo 15. All. Pozzi

USSA NOVA MILANESE: Blo 6, Ravasi M., D’apolito 4, Velez, Vaghi 3, Carota 17, Donghi 4, Pozzi 9, Torchio 4, Montagnana, Ravasi L. Veggetti 2. All. Napoli

PAVIA – La Medinmove Vercurago disputa un’ottima partita contro la San Maurense, uscendo comunque sconfitta dal PalaRavizza di Pavia.

Vercurago si presenta in campo senza timori reverenziali, ma i lunghi pavesi puniscono con continuità in mezzo all’area. Il risultato è una partita in sostanziale equilibrio, almeno fino al primo tempo (37-31).

La Medinmove resta in gara fino alla metà del quarto periodo quando, con un parziale di otto punti consecutivi, i pavesi chiudono i giochi, avviandosi verso una vittoria col punteggio di 75-60.

“Quello che abbiamo fatto in gara 1 è stato molto positivo: sapevamo che il tonnellaggio ci avrebbe fatto male e in effetti così è stato. Lavoreremo per provare a contenere i loro interni ma ci servirà anche più concentrazione, in diverse situazioni le disattenzioni ci sono costate tanti punti subiti di facile realizzazione per gli avversari.” ha dichiarato coach Michele Monti a fine gara.

USD BASKET SANMAURENSE – MEDINMOVE VERCURAGO 75-60

PARZIALI:15-13, 37-31, 53-44

PAVIA: Pagetti 8, Delfanti 1, Degiorgio 6, Carnevale 6, Fossati 1, Zatti P. 9, Gavoni, Zanaboni, amurewa 19, Sissa 7, Capella 19. All. Beretta

VERCURAGO: Ratti 14, Combi 8, Ghirlandi 11, Lomasto 12, Allevi 13, Bianchi 2, Colombo, Comi, Marchesi, Todeschini n.e. All. Monti