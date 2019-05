Play Off Serie D. Mandello, un buon secondo tempo non basta

Mandello regala il primo tempo a Venegono

Ripresa arrembante, ma non basta per vincere

VENEGONO SUPERIORE – La Tecnoadda Mandello regala il primo tempo all’ASD Venegono Basket e perde la possibilità di conquistare la promozione in Csilver in gara due. Le squadre si ritroveranno a Mandello per la decisiva gara 3.

La Tecnoadda arriva a Venegono con la consapevolezza di presentarsi in un vero e proprio fortino, visto che i varesini – approfittando di un campo microscopico – hanno perso solo una volta in stagione tra le mura amiche.

L’inizio di gara è un vero e proprio incubo per i mandellesi, che non entrano praticamente in campo per tutto il primo tempo e si ritrovano negli spogliatoi con venti punti da recuperare (42-22).

Nella ripresa Mandello gioca “all’arrembaggio” e incredibilmente si rimette in partita, impattando il match a quota cinquantaquattro. Una tripla di tabella di Venegono a un paio di minuti dalla fine spezza le gambe ai lariani, costringendoli a una sconfitta col punteggio di 72-62.

“Un peccato – dichiara un pragmatico coach Marco Pozzi – devo dire che a un certo punto ho creduto che ce l’avremmo potuta fare, l’inerzia era tutta dalla nostra parte. Sono fiducioso per venerdì, perché ho visto una squadra in grado di reagire a un primo tempo deludente.”

La decisiva gara 3 i giocherà venerdì 30 maggio al CRAL di Mandello, con inizio alle ore 21.15.

ASD VENEGONO BASKET – TECNOADDA MANDELLO 72-62

PARZIALI:21-12, 42-22, 54-47, 72-62

VENEGONO SUPERIORE: Moalli, Beretta 16, Bisognin 16, Redepallini 11, Bianco 4, Caproni, Vanoni 5, Bologna, Saracino 2, Poggiolini 18, Colombo ne, Castiglioni ne. All. Racco

MANDELLO: Tavola, Paduano 6, Balatti, Radaelli 17, Motta R. 10, Niang 4, Crippa 10, De Gregorio, Anghileri 6, Marchesi, Zucchi, Marrazzo 9. All. Pozzi