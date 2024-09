Promozione. La Colico Derviese si rinforza e punta in alto

Riparte la stagione in Promozione della Colico Derviese: prima gara fuori casa contro il Biassono

Già raggiunti i sedicesimi nella Coppa Italia di categoria

COLICO – La Colico Derviese di mister Danilo Battistini riparte dal campionato di Promozione 24/25. Nell’annata passata la formazione gialloblu ha disputato un ottimo girone di andata durante il quale era meritatamente ai primi posti della classifica, mentre nel girone di ritorno c’è stata una vera e propria caduta libera ed ha chiuso al decimo posto.

Le ambizioni per questa stagione sono certamente quelle di aver maggior costanza nei risultati durante tutta l’annata. Il presidente Ernesto Maglia ha dichiarato che: “Siamo pronti per affrontare una stagione ricca di impegni, ma certi di essere all’altezza della situazione. Ringrazio tutti coloro che si operano per la nostra società”.

Per quel che riguarda il mercato invece la Colico Derviese si è rafforzata nei vari reparti con diversi innesti come: il centrocampista Papa Saar, l’attaccante Luca Farina, il portiere Alessandro Sanvito, il difensore argentino Ramiro Echeverria, il trequartista peruviano Brian Rios, il difensore Matteo Crimella ed infine le due punte ex Calolziocorte Matteo Del Re e Giorgio Polini.

La società ha fatto anche tanti movimenti in uscita tra i più importanti: Andrea Battistessa e Riccardo Marrocco che passano alla Cisanese, Davide Gavazzi alla Talamonese, Marco Manara al GrentArcadia, Riccardo De Ponti alla Concorezzese e Peter Rossi al Calolziocorte.

La stagione della formazione lecchese è iniziata con il piede giusto siccome nella Coppa Italia di categoria ha ottenuto due importanti vittorie, contro Cob 91 e Seregno, che le hanno permesso di passare il turno ed accedere ai sedicesimi. Mentre, il campionato inizierà domenica 8 settembre e la prima gara sarà contro il Biassono.