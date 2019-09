Prove multiple. La Polisportiva Mandello fa suo il titolo provinciale

Campionati provinciali prove multiple Ragazze/i.

Sara e Federico Ciappesoni vincono i titoli per la Polisportiva Mandello.

CERNUSCO LOMBARDONE- Con la Polisportiva in regia, sabato scorso a Cernusco Lombardone si sono disputati i campionati provinciali categoria Ragazzi/e di prove multiple, tetrathlon (quattro le gare, 600m, alto, vortex e 60hs), in gara anche gli Esordienti con un triathlon (600m, Lungo e 50hs) ma senza titolo in palio.

Sono stati 2834 punti totali quelli ottenuti da Sara Ciapopesoni della Polisportiva Mandello vincitrice del titolo provinciale, 2739 quelli ottenuti invece da Sara Cazzaniga dell’Atletica Cassago seconda classificata e con Carolina Molteni dell’Ag Comense a completare il podio grazie ai suoi 2732.

Anche al maschile sorride la Polisportiva Mandello grazie alla vittoria di Federico Ciappesoni capace di totalizzare 2488 punti sufficienti ad avere ragione della resistenza di Matteo Maggioni della Virtus Calco che ne totalizza 2263 e a Mirko Briccalli dell’Up Missaglia che ne totalizza 2225 chiudendo un podio tutto lecchese.



Niente titolo per gli Esordienti.

Anche gli Esordienti hanno gareggiato, ma per loro nessun titolo previsto come nelle altre manifestazioni a cui partecipano, la vittoria al femminile con 1739 punti arride a Gemma De Capitani del’Up Missaglia seguita da Ginevra Volontè con 1485 per l’Osg Guanzate e da Alessia De Felice con 1459 per la Virtus Calco.

Al maschile il punteggio più alto con 1420 punti lo ottiene Matteo Vitali dell’Us San Maurizio seguito a 1403 da Dante Pusscheddu della Polisportiva Libertas Cernuschese e a 1380 da Alessio Vago dell’Atletica Rovellasca.