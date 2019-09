Torneo di Erba. Doppia sconfitta per le lecchesi

Mandello perde la finale col Le Bocce

Civatese sconfitta anche dal Landshut

ERBA – Il torneo di Erba è stato vinto dal Le Bocce, capace di battere nettamente in finale la Tecnoadda Mandello.

Partiamo con la finale per il terzo/quarto posto, che ha visto l’Edilcasa Civatese soccombere alla formazione tedesca del Landshut. I grigiorossi, senza il capitano Daniele Castagna e con Fabio Panzeri in panchina per onor di firma, hanno faticato nel primo tempo, puniti dal gioco fisico tedesco (22-33).

Nella ripresa il distacco non è sostanzialmente aumentato, con la partita che si è conclusa 51-63.

Miglior marcatore grigiorosso il giovanissimo Negri – classe 2001 – con tredici punti a referto.

Per quanto riguarda la finale, la Tecnoadda Mandello non è stata in grado di fermare i padroni di casa del Le Bocce Erba. La squadra comasca ha approfittato di una Mandello incerottata per vincere il match con un amplissimo 79-48, dopo aver doppiato i lecchesi al termine del primo tempo (48-24)

Doppia doppia da quindici punti e dodici rimbalzi per Michele Crippa, ex giocatore proprio della squadra erbese.

“Abbiamo affrontato una squadra da Cgold, mascherata da Csilver – dichiara coach Marco Pozzi a fine gara – ci sono stati superiori sia fisicamente che a livello di intensità. Abbiamo ancora tanto lavoro da fare nell’ultima settimana che precede l’inizio della stagione.”

EDILCASA CIVATESE – LANDSHUT 51-63

CIVATE: Castagna 3, Castelletti, Huertas 2, Negri 13, Bosso 2, Panzeri n.e, Galli 4, Corti 10, Capovilla, Castelnuovo 10, Maver 4. All. Brusadelli.

LE BOCCE ERBA – TECNOADDA MANDELLO 79-48

MANDELLO: Paduano 1, Lafranconi 1, Albenga, Radaelli 13, Ratti 6, Niang 9, Crippa 15, Anghileri, Marchesi 1, Simone 2, Marrazzo. All. Pozzi.