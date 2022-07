Grande partecipazione questa mattina, domenica, alla Traversata del Lario tra Mandello e Oliveto

Circa 700 gli sportivi che hanno preso parte alla gara, suddivisa in due distanze diverse

MANDELLO – Tommaso Devignani e Matteo Venini vincono la traversata del Lario, edizione 2022, rispettivamente nelle lunghezze di 3.000 metri e di 1.500 metri. Nel femminile la vittoria va ad Angelica Angioletti e Sofia Nava.

La manifestazione sportiva, vero punto di riferimento per gli appassionati del settore, si è svolta questa mattina, in una splendida domenica di sole, nello specchio di lago tra Mandello e Oliveto Lario richiamando alla partenza circa 700 sportivi (per l’esattezza 286 nel percorso più lungo e 386 in quello più corto).

Organizzata come da copione dalla Pro Loco di Mandello, l’iniziativa è giunta alla 25esima edizione per quello che riguarda la classica traversata da 1.500 metri (con partenza da Onno e arrivo a Mandello) e alla quinta per la traversata doppia, da 3.000 metri, con partenza e arrivo a Mandello, dopo aver effettuato il giro di boa all’altezza di Onno.

A vincere la gara di fondo nella distanza più corta è stato, come dicevamo, Matteo Venini della Canottieri Lecco in 18’30’’. Dietro di lui Matteo Palmisani e Giulio Pugliese.

Successo sempre per i colori della Canottieri Lecco nella gara doppia con Tommaso Devignani che ferma il cronometro a 30’32’’. Sul podio, con lui, Mirko Luccarelli e Alessandro Nava.

Tra le donne a vincere, nei 1.500 metri, Angelica Angioletti, seguita da Carlotta Bonacina e Viola Faggi. Nei 3.000 metri oro per Sofia Nava, argento per Milena Malinverno e bronzo per Camilla Viganò.

Soddisfatto il presidente della Pro Loco Rinaldo Citterio: “Rivolgo i più sentiti complimenti a tutti per la partecipazione e ringrazio gli Alpini e ai miei collaboratori”. Non solo. “Essendo la 25° edizione della manifestazione abbiamo deciso di istituire un premio speciale, mettendo in palio un viaggio a estrazione per gli iscritti alla traversata”.

Un omaggio che ha reso ancora più magica questa edizione della Traversata, manifestazione capace di mettere in risalto le bellezze del Lario, come sottolineato dall’assessore allo Sport Sergio Gatti: “Con la traversata di oggi dato ancora più lustro alla bellezza del nostro lago. Ringrazio la Pro Loco che si è occupata degli aspetti logistici, non di facile attuazione, e gli Alpini per l’organizzazione del pranzo”.

A questo link le classifiche complete: https://www.endu.net/it/events/traversata-del-lario/results

