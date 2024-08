Merate. Oltre 2.500 al via della 16^ edizione della Strapagnano

Nuovo grande successo per l’evento sportivo targato Ac Pagnano

“Ul gir de munt” vince la classifica riservata ai gruppi più numerosi

MERATE – Oltre 2.500 atleti (2.583 per la precisione) al via della 16^ edizione della Strapagnano, manifestazione podistica non competitiva svolta stamattina (25 agosto) e promossa dall’Ac Pagnano. La marcia si è sviluppata tra borghi, colline e fattorie, lungo i sentieri del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone, interessando i Comuni di Merate, Olgiate, Montevecchia, Missaglia, La Valletta Brianza e Cernusco Lombardone.

Diversi i percorsi proposti, partendo da quello più corto di 8 km, passando per gli intermedi di 12, 16 e 22 fino a quello più impegnativo di 26 km. Gli organizzatori hanno previsto un evento dedicato ai più piccini, la Strabimbi, con un percorso ad hoc lungo 5 km. Partenza e arrivo presso l’Oratorio di Pagnano, dove sono stati allestiti tutti i servizi e le varie attività.

Aggregazione, divertimento e voglia di stare assieme questi gli ingredienti di un evento aperto a tutti e che ha fatto segnare un nuovo successo. Premiati i gruppi più numerosi: la vittoria a “Ul gir de munt” con 62 partecipanti, seguito da “Marciacaratesi” con 57 partecipanti e “I Corsari Cornate” con 34 partecipanti.