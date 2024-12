As Merate Volley vince in trasferta contro Opera

Tre punti importanti per i gialloblu di coach Debora Spreafico

Vittoria per 3 a 1 per l’As Merate Volley nella trasferta a Opera

MERATE – Una partita difficile da gestire a livello mentale, affrontata con la giusta determinazione e l’indispensabile grinta.

L’As Merate Volley torna a casa dalla trasferta a Opera con tre importantissimi punti per la classifica del campionato di serie C. I gialloblu di coach Debora Spreafico sono riusciti a imporsi per 3 a 1 contro i padroni di casa, giocando con convinzione e reattività.

Dopo un primo set condotto in pieno controllo con buona intensità nel servizio e un gioco ordinato, l’As Merate è entrato in campo nel secondo set un po’ troppo rilassato, giocando punto a punto con l’avversario a cui concede qualche punto di troppo. I padroni di casa ne approfittano e riescono a chiudere il set a loro favore.

Fondamentale quindi è stato rientrare in campo con il giusto atteggiamento, la giusta grinta e l’altrettanta necessaria determinazione a non regalare punti agli avversari. Concentrati e attenti, i gialloblu conquistano il terzo e il quarto set per 18 a 25 e 20 a 25, uscendo dal campo di Opera con tre punti che fanno morale e classifica.

“Una vittoria importante: sarebbe stato pericoloso lasciare in giro questi punti” commenta soddisfatta coach Spreafico, guardando già al prossimo appuntamento agonistico.