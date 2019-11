Calcio Eccellenza. La Casatese vola al terzo posto, brutto ko per l’Olginatese

I biancorossi passano a Treviglio con Fall e sono terzi

Il Leon cala un pesante tris ai bianconeri

LECCO – E’ una domenica dal doppio volto quella delle due formazioni lecchesi impegnate nel girone B d’Eccellenza.

Il lato felice della medaglia è rappresentato dalla Casatese, che si impone 1-0 sul campo della Trevigliese grazie ad un gol di Fall al 73′ e sale al terzo posto della classifica, a quota 21 punti, in solitaria. I ragazzi di Tricarico restano in scia della Vis Nova Giussano, che occupa la vetta con 4 punti in più, e del secondo posto dove invece si trova la Luisiana con tre lunghezze di vantaggio.

Detto della vittoria della Casatese, la nota dolente è rappresentata dal 3-0 con cui a Lesmo il Leon ha avuto ragione dell’Olginatese. A decidere la sfida in favore dei brianzoli è stata una rete di Shiavo nel primo tempo e una doppietta di Bonseri nella ripresa. La sconfitta porta la formazione di Boldini fuori dalla zona play off, che resta comunque distante un solo punto.