Calcio Eccellenza. La Luciano Manara chiude con una sconfitta e retrocede in Promozione

LECCO – Ha un epilogo amaro la stagione 2022/2023 della Luciano Manara: nell’ultima giornata di campionato la formazione di Abaterusso viene superata con un netto 4-1 dal Leon, non riuscendo così a mantenere la permanenza in Eccellenza.

Peraltro anche in caso di vittoria i bersaglieri sarebbero comunque retrocessi in Promozione dato la vittoria per 3-2 della Vertovese sul terreno di gioco della Tritium, già aritmeticamente promossa in Serie D.

Chiude la stagione con una sconfitta anche la Brianza Olginatese, che viene battuta in casa per 3-2 dal Mapello. Il bilancio finale dei ragazzi di Delpiano è comunque molto positivo, visto il terzo posto finale con 63 punti all’attivo.

Classifica

Tritium 79

————————————-

Mapello 75

Brianza Olginatese 63

Leon 56

Altabrianza Tavernerio 53

————————————-

Lemine Almenno 53

Juvenes Pradalunghese 50

Scanzorosciate 47

Club Milanese 46

Cisanese 44

Trevigliese 41

Forza e Costanza 39

————————————-

Valcalepio 39

San Pellegrino 38

Zingonia Verdellino 36

Vertovese 35

————————————

Luciano Manara 31

Albinogandino 24