I bersaglieri tornano alla vittoria battendo 3-1 la Vertovese

Si chiude sull’1-1 il derby lecchese tra Aurora Olgiate e Olimpiagrenta

LECCO – Dopo otto turni a secco di vittorie la Luciano Manara torna a conquistare i tre punti imponendosi per 3-1 sulla Vertovese. A regalare nuovamente una gioia a mister Abaterusso sono le reti messe a segno, da Mangili e Bovis nel primo tempo, e da Losa nella ripresa. A nulla vale per gli ospiti il momentaneo 1-1 realizzato da Rotini.

Grazie al successo i bersaglieri muovono finalmente la classifica del girone B d’Eccellenza portandosi a quota 25 punti. Nel prossimo turno i biancocelesti saranno impegnati nella sfida salvezza sul campo dello Scanzorosciate, poi mercoledì 23 febbraio sarà la volta della gara di recupero contro il Mariano: un altro match da non fallire assolutamente per non rischiare di finire in zona playout.

Per quanto concerne invece il girone B di Promozione si è chiuso sull’1-1 il derby tra lecchesi che ha visto opposte Aurora Olgiate e Olimpiagrenta. Per i padroni di casa rete di Nembri; ospiti a segno con Farina.

Tutte ko poi le altre formazioni della provincia impegnate nel girone: ColicoDerviese superata in casa per 2-1 dall’Alta Brianza Tavernerio, Barzago battuto sempre in casa per 1-0 dalla Nuova Sondrio e infine Arcadia Dolzago ko per 3-2 sul terreno di gioco del Muggiò.