Luciano Manara sconfitta 3-1 dalla Pontelambrese

Successo esterno (0-2) dell’Arcadia Dolzago contro il Lissone

LECCO – Serata amara per la Luciano Manara: nella gara valida per il ventisettesimo turno del girone B d’Eccellenza i ragazzi di Abaterusso escono con le ossa rotte dal terreno di gioco della Pontelambrese.

Al triplice fischio il risultato recita 3-1 in favore della formazione comasca. La dodicesima sconfitta stagionale porta per la prima volta, nel corso del campionato, i bersaglieri in zona play out. La gara in programma domenica contro il Sancolombano, formazione che ha un punto in meno in classifica rispetto alla Manara, diventa un crocevia fondamentale per la salvezza dei biancocelesti.

Nel girone B di Promozione, l’unica formazione lecchese a vincere è l’Arcadia Dolzago, ultima della classe. I biancoazzurri regolano 2-0 il Lissone in trasferta e si portano a quota 14 punti, con un ritardo di 8 lunghezze dalla salvezza.

Situazione di classifica che resta molto deficitaria anche per il Barzago, dopo il pesante ko interno rimediato contro il Cavenago. I gialloblù soccombono 5-0 e restano dunque fermi al penultimo posto con 15 punti all’attivo.

Niente da fare nemmeno per Olimpiagrenta, Aurora Olgiate e ColicoDerviese, battute rispettivamente da Cinisello (1-0), Muggiò (1-3) e Arcellasco (2-1).