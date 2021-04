Biancorossi puniti da un gol di Assulin al 94′

L’1-0 subito a Crema è la quinta sconfitta nelle ultime sei partite

CREMA – Prosegue il momento nero della Casatese. Nel posticipo della ventottesima giornata di Serie D (girone B) i brianzoli escono con le ossa rotte dal “Voltini” di Crema, dove i padroni di casa si impongono 1-0 grazie alla rete siglata da Assulin al 94′. Il gol subito ad un passo dal triplice fischio condanna i biancorossi al quinto ko nelle ultime sei partite.

Amaro il commento di mister Tricarico a fine partita: “Il primo tempo è stato molto equilibrato, nella ripresa invece credo che oltre ad aver espresso un bel gioco abbiamo creato di più del Crema. Purtroppo ci è mancata la finalizzazione e all’ultimo è arrivata anche la doccia gelata – così il tecnico dei brianzoli -. Non posso negare che l’andamento delle ultime giornate sia assolutamente negativo ma la prestazione fatta contro una squadra attrezzata come il Crema mi lascia credere che potremo dire ancora la nostra in questo finale di stagione” la chiosa finale di Tricarico.

Situazione deficitaria

La serie di risultati negativi maturati nell’ultimo mese, iniziata lo scorso 27 marzo con la sconfitta nel derby col NibionnOggiono, ha fatto scivolare la Casatese dalla vetta della classifica in terza posizione. Il primo posto occupato dal Seregno dista ora nove lunghezze, mentre il Fanfulla, secondo in classifica, ha un vantaggio di tre punti dopo il successo ottenuto ieri ai danni del Sona.

A sei giornate dal termine della regular season i brianzoli sono chiamati a ritrovarsi per centrare l’obiettivo playoff. Il vantaggio di sei punti sul sesto posto, al momento occupato dal Desenzano Calvina, è buono ma va difeso tornando il prima possibile al successo. Domenica, sul terreno amico di Rogoredo, la prima possibilità contro la Vis Nova Giussano, un’altra squadra che vive un momento difficile ma che è anche a caccia di preziosi punti salvezza.