La Casatese cade a sorpresa sul campo del Vis Nova

Il Sona liquida con un secco tris la Brianza Olginatese

LECCO – La diciassettesima giornata d’andata del girone B di Serie D non ha sorriso a Casatese e Brianza Olginatese.

La formazione di Mazzoleni ha visto interrompersi la propria striscia positiva che durava da ben quattordici giornate (nove vittorie e cinque pareggi) con la sconfitta per 3-1 maturata sul campo della Vis Nova Giussano. A decidere la sfida in favore dei neroverdi sono state le marcature di Manti, Calmi e Fall. A poco è servito per i biancorossi il gol di Masini che ha accorciato le distanze sul 2-1.

Niente da fare nemmeno per i ragazzi di Arioli, travolti in trasferta dal Sona con un netto 3-0. Per quanto concerne la classifica la Casatese resta in seconda posizione ma potrebbe subire il sorpasso del Desenzano Calvina, che dovrà recuperare la sfida non disputata contro la Folgore Caratese. La Brianza Olginatese continua invece a navigare in acque insicure, con solamente due punti di vantaggio sull’ultima posizione.

Nel prossimo turno, in programma mercoledì 22 dicembre con calcio d’inizio alle 14:30, la Casatese ospiterà il Leon mentre la Brianza Olginatese riceverà la visita del Villa Valle.