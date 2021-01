Decide la rete di Candido a metà ripresa

Mercoledì di nuovo in campo col Breno nel turno infrasettimanale

TREZZO SULL’ADDA – Pronta risposta della Casatese, che dopo le vittorie ottenute da Seregno e Crema negli anticipi del sabato, sbanca il campo della Tritium imponendosi per 1-0 grazie ad un gol siglato da Candido al 68′. Per i biancorossi si tratta del terzo successo consecutivo dopo quelli ottenuti contro Vis Nova Giussano e Caravaggio.

La situazione di classifica vede dunque sempre seconda la Casatese, al pari del Crema, con un solo punto di ritardo dalla capolista Seregno. E’ sempre un punto quello che invece di vantaggio sul duo composto da NibionnOggiono e Brusaporto. A tre giornate dal termine del girone d’andata sono queste cinque le squadre che si stanno avendo la maggior continuità di risultati, dimostrando di poter puntare alla parte altissima della classifica.

TRITIUM – CASATESE 0-1: Candido 68′

Per quanto concerne la cronaca del match giocato in terra milanese, nella prima frazione di gioco sono i padroni di casa a farsi preferire. In particolare al quarto d’ora Ferrara è costretto ad una grande parata su un colpo in acrobazia di Lolli. La Casatese risponde con due conclusioni di Candido e D’Amuri che però non sortiscono buoni esiti.

L’inerzia della partita cambia totalmente in avvio di ripresa, quando la Tritium resta in inferiorità numerica per via dell’espulsione per somma d’ammonizioni rimediata da Ambrosini. A questo punto la Casatese prodeuce il massimo sforzo e al 68′ si porta in vantaggio con Candido, il quale è lesto nel depositare in rete una punizione di Bello sulla quale l’estremo difensore di casa viene messo fuori causa per via di una deviazione decisiva.

Dopo il gol dell’1-0 i brianzoli controllano bene il gioco e nel finale sfiorano per due volte il raddoppio con Crea. Le occasioni però non vengono capitalizzate e così nel recupero la Tritium tenta il tutto per tutto senza però riuscire a pareggiare i conti.

Mercoledì 3 febbraio la Casatese tornerà in campo al “Comunale” di Rogoredo contro il Breno. Il NibionnOggiono sarà invece di scena a Ponte San Pietro.