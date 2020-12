Seconda vittoria consecutiva per la banda di Tricarico

Pari senza reti tra NibionnOggiono e Virtus Ciserano Bergamo

LECCO – Altra domenica importante per la Casatese, capace di battere 1-0 lo Scanzorosciate in trasferta e di bissare dunque il successo ottenuto nello scorso turno sul Fanfulla. La vittoria porta la firma di Isella, in rete al 23′ con un colpo di testa.

Nell’anticipo del sabato invece il NibionnOggiono è stato fermato sullo 0-0 dalla Virtus Ciserano Bergamo. La classifica, dopo otto turni giocati, vede la Casatese al terzo posto a quota 17 punti; il NibionnOggiono al momento staziona nella zona centrale con 10 punti all’attivo ma con una partita da recuperare.

SCANZOROSCIATE – CASATESE 0-1

In terra bergamasca i biancorossi fanno il bis dopo la vittoria della scorsa domenica contro il Fanfulla. La gara parte su buoni ritmi con lo Scanzorosciate che prova a rendersi subito pericoloso. Al 23′ però ci pensa Isella ad indirizzare il match sui binari giusti, incornando a rete un assist di Candido su punizione.

Dopo il gol del vantaggio i brianzoli sfiorano anche il raddoppio ma nel finale di primo tempo sono invece i bergamaschi ad andare vicinissimi al gol. Nella ripresa i padroni di casa restano in inferiorità numerica ma nonostante ciò tengono bene il campo, mantenendosi in partita di fatto fino al 90′. La Casatese non riesce ad affondare il colpo del ko ma si difende comunque con ordine riuscendo ad ottenere così i tre punti.

NIBIONNOGGIONO – VIRTUS CISERANO BERGAMO 0-0

Solo un punto per il NibionnOggiono, fermato sullo 0-0 dalla Virtus Ciserano Bergamo nell’anticipo del sabato pomeriggio giocato al “De Coubertin” di Oggiono.

Nella prima frazione di gioco non succede molto: al 20′ i ragazzi di Commisso si fanno vedere al tiro con Donadio, ben servito nell’occasione da Tremolada. La conclusione però non inquadra lo specchio della porta e termina alta. Sul fronte opposto Guarino viene chiamato in causa prima da Muchetti e poi da Ambrosini.

Nel secondo tempo l’andamento della sfida non varia di molto. Al 65′ Iori ha una grande chance ma il suo tiro viene salvato a pochi passi dalla linea di porta. Nel finale ci prova anche il subentrato Fall mentre l’ultima occasione è di Tremolada, il quale calcia a lato da ottima posizione a seguito di un tiro respinto di Iamal.

La prossima giornata

Nel turno prenatalizio – mercoledì 23 dicembre con calcio d’inizio alle 14.30 – la Casatese riceverà il Ponte San Pietro mentre il NibionnOggiono andrà in trasferta sul campo della capolista Real Calepina.