Mazzoleni supera 2-0 il Villa Valle con Morganti e Mecca

Boldini fa 2-2 contro lo Sporting Franciacorta

LECCO – Una vittoria e un pareggio: è questo il bilancio del trentaquattresimo turno delel due formazioni lecchesi impegnate nel girone B di Serie D. A vincere è la Casatese, che si impone per 2-0 sul Villa Valle; un solo punto per la Brianza Olginatese col pareggio per 2-2 contro lo Sporting Franciacorta.

La gara di Rogoredo viene decisa dalle reti, realizzate entrambe nella ripresa, di Morganti e Mecca. A Olginate invece a sbloccare la situazione in favore dei padroni di casa è Momentè; gli ospiti ribaltano poi la situazione con Sodinha e De Angelis, prima che Redaelli in pieno recupero realizzi il gol del definitivo pareggio.

La classifica vede ora la Casatese al sesto posto, al pari della Virtus Ciserano Bergamo, con una sola lunghezza di ritardo dalla quinta piazza, l’ultima utile per l’accesso ai playoff. La Brianza Olginatese dal canto suo resta sul fondo della classifica ma mantiene viva la speranza di giocarsi almeno la salvezza ai playout.

Nel prossimo turno – in programma mercoledì 27 aprile – la Casatese farà visita alla Folgore Caratese, attuale quinta forza del girone, per quello che è a tutti gli effetti uno scontro diretto per accedere ai palyoff. La Brianza Olginatese avrà invece probabilmente l’ultima chance di evitare la retrocessione diretta nel match salvezza in casa della Vis Nova Giussano, che attualmente la precede in classifica di tre lunghezze.