Corsa dell’Angelo: vincono Dario Rigonelli (Osa) e Silvia Gilardi (Gefo)

Nella gara corta successo di Lorenzo Milesi (Team Pasturo) e Chiara Fumagalli (Bocia Verano)

A Colle Brianza la 47^ edizione della corsa non competitiva di 11 e 21,5 chilometri

COLLE BRIANZA – Lunedì di Pasquetta con la 47^ edizione della “Corsa dell’Angelo” a Colle Brianza. Tre percorsi: il primo di 5km ludico motorio senza classifica, quello di 11 km (66 classificati al maschile e 26 femminile) e quello lungo di 21,5km (143 maschi e 32 donne).

Partenza unica dalle ore 9 presso la palestra della scuola primaria “Ing. R. Rocca” di Ravello di Colle Brianza, percorsi misti (strada e sterrato) ad anello. Nella gara corta (11km) vince Lorenzo Milesi (Team Pasturo) in 44’46”, al 2° posto Nicola Castellazzi (Pol Libertas Cernuschese) in 45’06” e al 3° posto Giovanni Mazzei (3Life Asd) in 45’29”. Al femminile a vincere è Chiara Fumagalli (I Bocia Verano Brianza) in 50’47”, al 2° posto Laura Chimienti (Gefo) in 53’00” e al 3° posto Cristina Germozzi (Pegarun) in 54’19”.

Nella gara lunga, ai primi due posto due atleti della Osa Valmadrera Dario Rigonelli in 1h33’05 e Stefano Villa in 1h34’51”, al 3° posto Paolo Turati (Ethos) in 1h34’18”. Silvia Gilardi (Gefo K Team) vince al femminile in 1h57’15”, due atlete del Team Pasturo sul podio con Elena Caliò 2^ in 1h59’48 e Fabiola Ribeiro 3^ in 2h01’07”.

La top ten maschile e femminile