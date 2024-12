Eccellenza. L’Olginatese chiude con una vittoria il girone d’andata

Bilancio positivo nelle ultime gare per l’Olginatese: sette punti in tre partite

Perde la Luciano Manara che cade 3-2 contro l’Altabrianza Tavernerio

OLGINATE – Una vittoria e una sconfitta nell’ultima partita del girone d’andata per le due formazioni lecchesi impegnate nel campionato di Eccellenza 24/25. L’Olginatese partita con più di una difficoltà ad inizio stagione si è ripresa nelle ultime gare del mese di dicembre portandosi a casa sette punti in tre incontri.

La squadra di Sorti ha, così, lasciato l’ultimo posto salendo un gradino più in alto a quota 13 punti. Le dieci sconfitte incamerate hanno portato la società ad investire sul mercato e la scossa data dai nuovi arrivi ha risvegliato i bianconeri che hanno trovato il successo anche oggi contro la Casate Calcio Arcore.

I lecchesi sono andati in vantaggio nel primo tempo con il tiro da fuori di Ghidini al 42′ che complice una deviazione è entrato in rete. Ma, i padroni di casa hanno pareggiato subito il conto al primo minuto della ripresa grazie ad una mischia in area piccola finalizzata da Marzucca. Poi l’Olginatese ha subito la pressione avversaria, ma il mister ha cambiato modulo e messo dentro forze fresche tra cui Tironi che al 36′ ha segnato il gol della vittoria.

Commenta la gara e traccia un bilancio del girone d’andata il direttore generale dei bianconeri, Fabio Galbusera: “Oggi non una delle nostre migliori partite, un buon primo tempo ma nella ripresa abbiamo concesso troppo. Poi i cambi ci hanno dato nuovo stimolo e dopo il gol di Tironi abbiamo avuto altre 3 occasioni in contropiede che non abbiamo finalizzato”.

“Se devo tracciare un bilancio ora, guardando la classifica, c’è tanto rammarico. Però, anche nel momento più nero la squadra non ha mai smesso di giocare. Sono fiducioso anche perchè in queste tre ultime gare abbiamo portato a casa un tesoretto. Nel girone di ritorno dovremo lottare, partita dopo partita, per riuscire a salvarci. Noi come al solito ce la metteremo tutta”.

Tutt’altro risultato per la Luciano Manara che nell’ultimo mese è precipitata al penultimo posto a quota 15 punti. Oggi, la squadra di Castagna ha perso fuoricasa contro l’Altabrianza Tavernerio per 3-2. Una vera girandola di emozioni in casa comasca: al 5′ ha segnato Pedrabissi e al 10′ ha raddoppiato Tirinzoni per l’Altabrianza. Poi Trezza al 20′ ha accorciato le distanze.

Nella ripresa la Manara ha avuto diverse occasioni ma, i padroni di casa hanno messo il porta il gol del 3-1 con Butti. La formazione lecchese però non si è arresa e ha nuovamente segnato con Trezza al 75′. Nei minuti finali attacchi da una parte all’altra ma il risultato finale non è più cambiato.