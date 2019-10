La Pallanuoto Barzanò è pronta per una stagione da record

BARZANO’ – Ultime partite di preparazione per le squadre di pallanuoto della società Effetto Sport che si allenano nella piscina di Barzanò in vista dell’inizio del Campionato Pallanuoto Italia che aprirà i battenti domenica 10 novembre.

Sarà una stagione particolarmente impegnativa per tutti, atleti tecnici e dirigenti quella che sta per ricominciare visto il record assoluto di giocatori iscritti nelle varie squadre.

La presentazione dal responsabile Daniele Corbetta: “Quest’anno siamo riusciti nell’incredibile impresa di migliorare i numeri della passata stagione, superiamo, già al via, la quota di 110 ragazzi: si parte con i più piccoli della squadra Acquagol (2010/2011) per passare all’Under 12 (2008/2009), più di 30 ragazzi iscritti per categoria ci hanno permesso di formare ben due squadre indipendenti red e blu per gli Under 14 (2006/2007), red e blu per gli Under 16 (2004/2005), red e blu per gli Under 18 (2002/2003), che probabilmente militeranno in serie diverse di categoria, anche se alla formulazione dei calendari potremmo trovarci la bellissima sorpresa di poter giocare addirittura dei derby”.

“In questo periodo oltre agli allenamenti stiamo disputando una serie di partite di preparazione che stanno dando ottimi segnali anche sotto l’aspetto qualitativo di tutte le squadre, anche se in campionato sarà altra musica, secondo noi abbiamo alcune squadre tra queste che possono ambire alle prime posizioni della classifica finale e quindi di poter arrivare alle finali di giugno come già successo nelle passate stagioni”.

“Dal 10 novembre alla fine di maggio saremo impegnati praticamente tutte le domeniche con più squadre in tante piscine fra Lombardia, Liguria e Piemonte dove si disputeranno le partite e vorrei fin d’ora ringraziare tutti i genitori degli atleti per i sacrifici che dovranno sostenere per portare i ragazzi a giocare ma soprattutto tutti i collaboratori, allenatori e vice, è grazie alla loro passione ed al loro impegno se possiamo contare su un settore giovanile così importante. In ordine di categoria: Rutherford Ginevra, Frigerio Giuseppe, Porta Tommaso e Parravicini Luca“.