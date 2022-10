Monticello. A due pedali tra i tre campanili: escursione con Torrevilla Bike

Appuntamento domenica mattina davanti alle scuole di Monticello

Gita in bicicletta lungo i sentieri del parco agricolo della Valletta

MONTICELLO – Domenica 16 ottobre, in occasione della Festa dei Tre Campanili di Monticello Brianza, Torrevilla Bike organizza un’escursione in bicicletta sui sentieri del Parco Agricolo della Valletta.

Una bella occasione per pedalare in compagnia dei propri amici, della propria famiglia o anche da soli, per ri-scoprire i sentieri del nostro territorio, passando tra le cascine, i campi, i suggestivi scenari che lo caratterizzano.

Un percorso adatto a tutti, di circa 12km, prevalentemente sterrato a cui possono partecipare adulti e bambini (si consiglia a partire dagli 8 anni di età) in sella alla propria Mountain Bike o City Bike, sia muscolari che a pedalata assistita. Si raccomanda l’uso del caschetto protettivo. Torrevilla Bike, società sportiva di Monticello Brianza, da sempre impegnata nella promozione dell’uso consapevole della bicicletta e nella valorizzazione del territorio è, anche in questa occasione, felice di collaborare con il Comune di Monticello Brianza per organizzazione della Festa dei Tre Campanili, che rappresenta un importante momento di incontro per tutti i monticellesi.

La partenza è fissata per le 10 davanti alla scuola media statale di via Armando Diaz, dove è allestita la mostra “Magnifico” dedicata alla memoria di Fiorenzo Magni. L’escursione è gratuita – iscrizione direttamente in loco dalle 09.30. Per maggiori informazioni: mail: torrevillabike.escursioni@gmail.com; cell. 3518545561