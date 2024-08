Serie D. Rivoluzione in casa Casatese Merate: 17 nuovi acquisti

Mister Commisso pronto ad iniziare la nuova stagione in Coppa Italia e in Serie D

Rinnovi per i pilastri della squadra e tanti nuovi giovani pronti a sorprendere

CASATENOVO – Fra pochi giorni inizierà la stagione anche per la Casatese di Joey Commisso, riconfermato alla guida dei lecchesi. Infatti, il campionato di Serie D prenderà il via domenica 8 settembre, mentre il primo turno di Coppa Italia si disputerà già domenica 1 alle 16:00 contro il Sant’Angelo.

La formazione, giunta 11° l’anno scorso, vuole provare a migliorare tale piazzamento in questa stagione e magari aspirare al salto di categoria. Perciò, la dirigenza di Casatenovo insieme a quella di Merate ha lavorato intensamente sul mercato per portare nuovi talenti in rosa e confermare i pilastri che hanno fatto grande la squadra.

Come il Capitano Mattia Isella che ha rinnovato il suo contratto per altre due stagioni, dopo quella difficile dell’anno scorso contornata da diversi infortuni e come Matteo Perego. Insieme alla riconferma dell colonne portanti c’è anche il prolungamento di quelle giovani leve che lo saranno nel futuro come Pietro Astuti, promettente e giovanissimo attaccante.

Gli altri rinnovi in ordine cronologico sono quelli di: Alessio Pozzoli, Mohammed Seria, Niccolò Mendola ed Elia Di Giuliomaria. Anche il settore giovanile della Casatese Merate è importante quanto la prima squadra per questo alcuni ragazzi della Juniores saranno promossi nel nuovo organico. Il primo ad ottenere questo successo è Pier Paolo Zatta, attaccante appena diciassettenne.

La società ha inoltre investito su diversi nuovi acquisti d’esperienza come Marco Carminati, difensore classe 2000, e Thomas Bolis, centrocampista scuola Atalanta, classe ’98 e El Hadji Gningue, forte punta fisica di 29 anni. Anche per la porta si è scelto un portiere già maturo come Roberto Taliento proveniente dal Magenta.

Oltre la mediana, invece, l’esperienza di Riccardo Zulli e Gabriele Carannate potranno essere utili nel Girone B di Serie D. L’ingente campagna acquisti che ha portato a Casatenovo ben 17 nuovi giocatori si conclude con il navigato centrale difensivo Fabrizio Ferrante e il terzino Lorenzo Corno.

Altri acquisti sono stati quelli dei giovani: il 2003 Alessandro Diana, trequartista; Tommaso Grillo, centrocampista del ’05; i portieri Amari Koussay, 2006 e Marco Bragotto, 2005. Oltre a loro sono arrivati i 2006 Riccardo Geddo e Riccardo Fiorella, il 2004 Mattia Invernizzi ed il terzino, classe 2004, Jacopo Tirapelle.

Una vera e propria rivoluzione quella della Casatese Merate che sicuramente vorrà sorprendere nell’imminente campionato in partenza. La fusione, inoltre, ha dato maggiore vitalità al mercato estivo e i risultati si sono visti. Si riparte quindi da zero con una nuova squadra e nuove ambizioni, solo il campo ci potrà svelare la reale portata di questi cambiamenti.