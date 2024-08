Serie D. Presentato il calendario della stagione 2024/25

La Casatese è pronta a cominciare la stagione 24/25

Si parte l’8 settembre con la sfida alla Pro Sesto, si giocherà fino al 4 maggio

CASATENOVO – Si aprirà l’8 settembre la nuova Serie D 2024/25, il Dipartimento Interregionale ha diramato i calendari ufficiali dei vari gironi che compongono la categoria. Nel Girone B c’è la Casatese che nella scorsa stagione ha chiuso all’11° posto in graduatoria, non senza qualche rimpianto, ha come obiettivo quello di migliorare tale piazzamento.

I biancorossi inizieranno in trasferta contro la Pro Sesto 1913, mentre la prima in casa sarà il derby contro la Caratese, match molto sentito. Ci sarà un’unica tirata fino a Natale, con un solo turno infrasettimanale, il 2 di ottobre, in cui i ragazzi di Joey Commisso affronteranno in casa il Crema 1908.

In totale, come l’anno scorso, ci saranno 38 giornate, ma ci sarà anche la Coppa Italia di categoria per la Casatese. Il primo turno per i lecchesi si disputerà domenica 1° settembre contro il Sant’Angelo allo stadio comunale “Carlo Chiesa” di Sant’angelo Lodigiano alle ore 15:00.