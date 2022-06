Sirtori: il Centro Studi Krav Maga mette alla prova i propri atleti

Le prove d’esame si sono tenute sabato scorso nell’aula magna di via Pineta a Sirtori

Soddisfatto il maestro Tentorio

SIRTORI – Si sono tenute sabato 25 giugno presso l’aula magna di via Pineta le prove d’esame per il passaggio di grado dell’Asd Centro studi Krav Maga.

Ottimi i risultati conseguiti da tutti gli atleti del sodalizio lecchese: Kevin Sala, Jacopo Crippa, Seila Longhi, Samuele Maggioni, Brayan De Pierris, Andres De Pierris e Matteo Tocchetto sono entrati al livello base cintura gialla; Marta Pirovano ed Elena Stringo sono passate al livello intermedio cinture verde mentre Mirco Colombo, Lorena Nessi e Loris Molteni sono stati promossi al livello avanzato cinture marroni.

Orgoglioso e fiero il mister, direttore tecnico e presidente dell’Asd Cskm Alberto Tentorio, che affiancato dal trainer Leonardo Molteni ha esaminato gli atleti.

Gli addestramenti del centro Studi Krav Maga riprenderanno a settembre presso la palestra Enzo Bearzot di via Ceregallo, Sirtori.

Le iscrizioni sono aperte durante tutto l’anno accademico, i nuovi associati saranno accolti e seguiti da tecnici professionali e in continuo addestramento.

Per informazioni: Alberto T. 3393038545, Paolo T. 3334513970, infocskm@gmail.com www.kravmagacskm.com