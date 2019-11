Trofeo Lanfritto-Maggioni, As Premana lanciata verso la vittoria

La finale domenica sui prati di Cernusco Lombardone

Le gare saranno valide per l’assegnazione del titolo provinciale

CERNUSCO LOMBARDONE – Come consuetudine l’ultima giornata del trofeo dedicato a Attilio Lanfritto e Giorgio Maggioni, i due giovani atleti della Polisportiva Libertas investiti agli inizi degli Anni ’70 mentre svolgevano un allenamento sulle strade limitrofe al comune brianzolo e che morirono lasciando nello sgomento famiglia, conoscenti, dirigenti della società e compagni di allenamento, si disputerà a Cernusco Lombardone e assegnerà quest’anno il trofeo biennale consecutivo giunto alla 18^ edizione.

I rappresentanti dell’As Premana, vincitori della prima prova e nettamente in testa anche nella seconda, dopo il largo successo ottenuto nella 4^ giornata a Menaggio hanno già praticamente vinto. Ora i biancocelesti dell’alta Valsassina hanno 3617 punti contro i 2985 del Cs Cortenova. Dopo tre giornate i punti di distacco erano solo 13, ma a Menaggio c’è stata la stoccata decisiva e, salvo clamorose sorprese dell’ultima ora, per Premana la bacheca sociale si arricchirà col trofeo della 18^ edizione e farà coppia con quello vinto nella 7^ edizione. Al Cs Cortenova resta la consolazione di essere la compagine col maggior numero di trofei custoditi gelosamente nella bacheca sociale, ben 5 sono stati i successi dei valsassinesi seguiti dai tre dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni.

Titoli provinciali in palio per tutte le categorie

Inizio gare alle ore 10 con la categoria Esordienti femminile, a cui seguiranno in successione la pari categoria maschile, poi Ragazze, Cadette sia maschili che femminili, Allieve e tutte le categorie femminili. Allievi maschile assieme ai Master dai 55 in su e per finire le altre categorie Maschili.

Dalla categoria Ragazze in su le gare assegneranno anche il titolo e la maglia di campione provinciale di corsa campestre, come tradizione la Polisportiva Libertas Cernuschese omaggerà tutti i concorrenti con un panettone mentre i primissimi classificati saranno premiati con una confezione regalo.