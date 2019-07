Mercato SerieD. A Vercurago il calolziese Matteo Cazzaniga

Il talento del 2001 diventa “coguaro”

Doppio tesseramento con l’U18 di Calolzio

VERCURAGO – Nuovo colpo per la Medinmove Vercurago, sempre nell’ottica del “progetto giovani” che sta a cuore al presidente Fabio Gatti e alla società. Dopo aver annunciato, settimana scorsa, l’arrivo di Federico Radaelli e Lorenzo Pozzi, i “coguari” mettono a segno un buon colpo “in prospettiva” accordandosi col calolziese Matteo Cazzaniga.

Cazzaniga è un’ala di poco più di 190 cm, nato nel 2001. Cresciuto nelle giovanili della Bluceleste Basket, ai tempi della U15 – campionato 2015/16 – ha vestito la maglia del Basket Cernusco assieme all’altro talento lariano Thomas De Gregorio, arrivando a vincere il campionato italiano di categoria.

Rientrato alla Bluceleste Basket l’anno seguente, ha proseguito il suo percorso nella società lecchese fino all’U18.

Per quanto riguarda l’esperienza senior, “Giga” ha esordito nella stagione 2017/18 con la maglia della Enginux Calolzio, in serie Csilver. La scorsa stagione è restato nel roster della società del presidente Brini come under, vedendo il campo sporadicamente.

L’ala calolziese arriva a Vercurago con la formula del “doppio tesseramento”. Cercherà di ritagliarsi spazio nella Serie D allenata da coach Gianluca Motta e in contemporanea farà il fuoriquota nella U18 calolziese allenata dal neo arrivato coach Alessandro Malvestiti.