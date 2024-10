Basket Serie A2. Mattia Viganò ha debuttato con Cantù

Il masnaghese ha anche segnato i primi due punti

“Un grande esempio per i suoi compagni lo scorso anno” dichiara coach Fracassa

DESIO – Grande emozione per l’ala Mattia Viganò. La scorsa domenica il giocatore cresciuto al Basket Costa Masnaga ha fatto il suo esordio in Serie A2 con la prestigiosa maglia dell’Acqua San Bernardo Cantù. Come se non bastasse, Viganò è anche riuscito a segnare i primi punti della sua ancor giovane carriera.

Il talento classe 2006 è cresciuto cestisticamente nella società di Bicio Ranieri fino alla stagione 2023/24, stagione passata in doppio tesseramento con le giovanili di Cantù e la Serie DR1 del Basket Nibionno, allenato da coach Arturo Fracassa.

“Un ragazzo che ha fatto tutta la trafila a Costa Masnaga, a parte lo scorso anno che è andato in doppio tesseramento; ho avuto il piacere di allenarlo e sono molto contento per lui – dichiara il coach lecchese – è un ragazzo maturo, serio, sempre concentrato e con l’atteggiamento giusto. Ha voglia di imparare e migliorare, nonostante la sua età lo scorso anno ha giocato come fosse un senior, un punto di riferimento sia in attacco che in difesa e un esempio per gli altri. Ha molta dedizione e questo penso sia il motivo principale del suo approdo a Cantù”.