Cade a sorpresa la formaizone di Commisso, battuta al “De Coubertin” dalla Luisiana

La Tritium vince in casa del Sancolombano e accorcia a -10.

OGGIONO – Cade a sorpresa il NibionnOggiono, che fino a questa domenica non aveva mai subito sconfitte in campionato. A punire per la prima volta in stagione la capolista sono i cremaschi della Luisiana che si impongono per 2-1.

L’avvio di gara degli ospiti è micidiale. La Luisiana si porta infatti in vantaggio all’11’ con Ghizzoni e trova la rete del raddoppio pochi minuti dopo con Degeri (15′). Il doppio colpo destabilizza i padroni di casa, che comunque provano subito a reagire trascinati da capitan Isella.

Alla mezz’ora Curia viene fermato con le cattive al limite dell’area da Cremonesi che viene espulso. Il NibionnOggiono inizia a premere sfruttando la superiorità numerica ma trova sulla sua strada un sempre ottimo Campana.

Il gol che riaccende la speranza lo sigla Iori al 63′. Nella mezz’ora successiva i brianzoli ci provano a ripetizione, sfiorando il pareggio prima con Delle Fave e poi con Isella, ma la porta di Campana non viene più violata.

Domenica prossima il big match sul campo della Tritium

Il NibionnOggiono dovrà essere bravo a resettare subito la sconfitta odierna, dato che domenica prossima è in programma il big match in casa della Tritium, seconda forza del campionato.

I biancoblù col successo per 2-1 sul Sancolombano hanno accorciato a -10 dalla vetta e domenica avranno l’ultima occasione per riaprire il campionato. Inutile sottolineare l’importanza della partita per entrambe le formazioni.

Ancora un pareggio per la CasateseRogoredo

Tredicesimo pareggio stagionale per la CasateseRogoredo, che impatta 0-0 contro il Brugherio. I biancorossi restano in quarta posizione a +3 sul quinto posto, occupato proprio dai monzesi, ma vedono allungarsi il distacco dalla Tritium (-8) e dall’Offanenghese (-5) che ha superato 2-0 la Cisanese.