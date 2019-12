Calcio Promozione. La Luciano Manara non si ferma più; l’Arcadia punisce la ColicoDerviese

La Manara batte 1-0 l’Aurora Olgiate e sale al terzo posto

Nell’altro derby interprovinciale l’Arcadia Dolzago espugna il campo della ColicoDerviese

LECCO – E’ la Luciano Manara la squadra del momento nel girone B di Promozione. I ragazzi di Abaterusso battono 1-0 in trasferta l’Aurora Olgiate, grazie ad una rete di Daniele Conti, e salgono al terzo posto in classifica. Il distacco dalla vetta occupata dalla Speranza Agarate resta di sole tre lunghezze.

Capolista Speranza Agrate che ha avuto ragione per 2-0 della Brianza Cernusco Merate. La sconfitta fa scivolare i meratesi al quinto posto, comunque sempre in zona play off.

Nell’altro derby interprovinciale di giornata l’Arcadia Dolzago ha superato in trasferta per 2-1 la ColicoDerviese. A premiare i brianzoli è stata una doppietta di Morrone; a nulla è servita per i lariani la marcatura di D’Agostino. L’Arcadia lascia così l’ultimo posto, dove invece scivola l’Aurora; la ColicoDerviese d’altro canto non naviga in acque molto migliori.

Cattive acque – ovvero zona play out – dove resta anche il Barzago dopo il pareggio senza reti al termine della sfida interna contro la Concorezzese.