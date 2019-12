Calcio Promozione. L’Arcadia Dolzago schianta l’Aurora Olgiate con un poker

Quattro gol dell’Arcadia nel derby salvezza contro l’Aurora

Rimandato l’altro derby lecchese tra Luciano Manara e Barzago

LECCO – Si è chiuso oggi con le gare della quindicesima giornata il girone d’andata del campionato di Promozione.

Il colpo grosso è quello messo a segno dall’Arcadia Dolzago che ha battuto con un netto 4-0 l’Aurora Olgiate, in un derby lecchese tra due formazioni in lotta per non retrocedere. Il successo, firmato da Morrone, Bance, Stefanoni e Popescu permette ai dolzaghesi di salire a quota 12 punti e di staccare l’Aurora, che resta ferma sul fondo della classifica con solamente 7 punti all’attivo.

L’Arcadia sorpassa inoltre il Barzago (al momento penultimo con 11 punti) che sarebbe dovuto essere di scena sul campo della Luciano Manara. Il derby brianzolo è però stato rinviato a data da destinarsi per decisione del direttore di gara, in accordo coi capitani delle due formazioni, a causa dello strato di ghiaccio presente sul terreno di gioco.

Ha invece regolarmente giocato la Brianza Cernusco Merate, che contro il Muggiò al “Cavalier Ferrario” non è andata oltre il pareggio (1-1). Al gol meratese di Fall ha risposto Lovece per gli ospiti. La Brianza chiude l’andata con 27 punti, che al momento significano quarto posto che però potrebbe diventare quinto in caso di successo della Luciano Manara sul Barzago nel recupero.

E’ andata invece peggio alla ColicoDerviese, battuta 2-1 sul campo del Castello Città di Cantù vicecapolista. Ai lariani non è bastata la marcatura di Della Cristina; i canturini hanno avuto la meglio grazie alle marcature di Schinetti e Parravicini. La ColicoDerviese arriva alla sosta con solamente 15 punti realizzati; l’attuale quart’ultimo posto in classifica a fine stagione significherebbe spareggi paly out.