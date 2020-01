La prima di ritorno contro la Caratese si chiude sull’1-1

Premoli risponde al gol ospite di Ferrari

OGGIONO – Termina con un pareggio la prima partita del girone di ritorno del NibionnOggiono, giocata sul terreno amico del “De Coubertin”. I brianzoli fermano la corsa della Folgore Caratese, quarta forza del campionato, imponendole l’1-1.

Dopo la sconfitta maturata contro il Sondrio nell’ultima gara del 2019, Isella e compagni tornano dunque a muovere la classifica. Il NibionnOggiono si porta a quota 25 punti, con un margine di quattro lunghezze di vantaggio sulla zona playout.

La partita

Nel primo tempo le occasioni da rete non sono molte. La Folgore si rende pericolosa al 28′ con Ferrari, che da ottima posizione calcia alto sopra la porta difesa da Vinci. Il NibionnOggiono risponde con Tremolada, il cui tiro viene provvidenzialmente deviato in corner da un difensore ospite.

La ripresa si apre ad handicap per la truppa di Commisso, data l’espulsione di Tocci per somma d’ammonizioni. A questo punto la partita entra nel vivo e al 57′ Ferrari sblocca il risultato col gol che porta in vantaggio la Folgore.

Il NibionnOggiono però non ci sta e ha la forza per reagire immediatamente, trovando la rete del pari al 64′ grazie a Premoli, che insacca dopo una respinta di Cortinovis su una precedente punizione di Isella.

Gli ospiti dopo la rete subita sfiorano nuovamente il vantaggio, ancora una volta con Ferrari. Al 73′ il NibionnOggiono resta addirittura in nove uomini per l’espulsione, sempre per doppia ammonizione, di Pirola. Nel finale dunque ci si aspetterebbe l’assalto della Folgore ma sono invece i padroni di casa a sfiorare il gol, prima con Tagliabue e poi con Isella.

Il punteggio però non varia più e la partita si chiude sull’1-1. Il punto guadagnato fa ben sperare per il girone di ritorno. I ragazzi di Commisso sono ora attesi da una settimana di lavoro in vista della complicata trasferta di Seregno di domenica prossima

TABELLINO

NIBIONNOGGIONO – FOLGORE CARATESE 1-1: Ferrari (F) 57′, Premoli (N) 64′

NIBIONNOGGIONO: Vinci, Premoli, Tocci, Losa, Pirola, Perego, Tremolada (Panzeri dal 72′), Arrigoni, Mair (Gambazza dal 50′), Isella, Iori (Tagliabue dal 74′). All. Commisso.

FOLGORE CARATESE: Cortinovis, Agelli, Marconi (Bartulovic dall’83’), Ciko, Parenti, Monticone, Kyeremateng (Ngom dall’83’), Troiano (Graziani dal 56′), Ferrari, Di Stefano (Valotti dal 54′), Silvestro. All. Longo.

Arbitro: Sig. Schiavon di Treviso.