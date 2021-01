Commisso alla seconda sconfitta stagionale

I brianzoli si fermano dopo undici risultati utili consecutivi

VILLA D’ALME’ – Dopo undici risultati utili consecutivi (sei vittorie e cinque pareggi) si interrompe la corsa del NibionnOggiono. La formazione di mister Commisso è stata infatti battuta 1-0 in trasferta dal Villa Valle.

A decidere la sfida giocata in terra bergamasca è stato il gol realizzato da Ghisleni al 22′, complice anche la deviazione di Antonini che non ha dato scampo a Guarino.

I brianzoli non riescono dunque a dar seguito al successo ottenuto in settimana nella gara di recupero giocata a Breno. Le buone notizie sono i pareggi di Seregno (3-3 sul campo del Desenzano Calvina) e Crema (1-1 in casa dello Scanzorosciate), che aumentano di un solo punto il distacco dal primo e dal secondo posto. Il NibionnOggiono viene però agganciato in terza posizione dal Brusaporto, vittorioso 3-1 con la Real Calepina.

Non disputata Casatese-Caravaggio

Continuando ad analizzare la parte alta della classifica, dati i risultati odierni, acquisisce ancora maggior importanza la partita tra Casatese e Caravaggio, non disputata quest’oggi per via di alcuni sospetti casi Covid tra le fila dei bergamaschi. La partita, con tutta probabilità, dovrebbe essere recuperata mercoledì 27 gennaio.

I biancorossi, attualmente quinti, in caso di successo balzerebbero al secondo posto, dove affiancherebbero il Crema, ad una sola lunghezza dalla capolista Seregno.