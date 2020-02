Un rigore di De Maria all’85’ stoppa la corsa dei brianzoli

Commisso rallenta dopo tre vittorie consecutive

OGGIONO – Lascia un pò di amaro in bocca il pareggio per 1-1 con cui l’Inveruno (ultima forza del girone B di Serie D) ha fermato la corsa del NibionnOggiono.

Il mezzo passo falso costringe la truppa di Commisso ha rallenate il passo dopo le tre vittorie consecutive che avevano proiettato i brianzoli ai piani alti della classifica. Ovviamente la posizione di Isella e compagni rimane ottima, anche se resta il rammarico per aver lasciato per strada due punti che avrebbero portato il NibionnOggiono addirittura in zona playoff.

Premoli non basta, De Maria pareggia i conti

Le prime occasioni del match sono tutte di marca brianzola, con Piccirillo che si oppone per due volte a capitan Isella. Al 34′ arriva la rete del vantaggio quando Iori serve una palla in area che Premoli trasforma nel gol dell’1-0.

In avvio di ripresa Basanisi sfiora il raddoppio ma la sua conclusione si spegne sul montante. Al 75′ Piccirillo salva la propria porta su un tentativo di Citterio mentre all’85’ l’Inveruno ottiene un calcio di rigore per un impatto tra Guarino e Travaglini. Dal dischetto calcia De Maria che pareggia i conti.

La partita si chiude di fatto qui perchè poi nessuna delle due squadre riesce a costruire la una palla gol per ottenere l’intera posta in palio. Il NibionnOggiono muove dunque la propria classifica, portandoni a quota 39 punti con un margine di +8 sulla zona playout.

TABELLINO

NIBIONNOGGIONO-INVERUNO 1-1: Premoli (N) 34′, De Maria (I) rig. 85′

NIBIONNOGGIONO: Guarino, Premoli, Gambazza, Losa, Pirola, Perego, Tremolada, Basanisi, Mair (Citterio dal 74′), Isella (Donadio dal 66′), Iori (Bonfanti dall’82’). All. Commisso.

INVERUNO: Piccirillo, De Stefano, Marioli (De Maria dall’81’), Greco (Braidich dal 74′), Garbini, Travaglini, Pastore (Parisi dal 44′), Mandelli (Rankovic dal 53′), Broggini (Scaglione dall’87’), Negri, Lillo. All.Viganò.

ARBITRO: Sig. Trevisan di Mestre.