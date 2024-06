Ciclismo, UC Costamasnaga: vittoria del Meeting Nazionale di società per giovanissimi

E’ la prima società in Italia ad aver vinto sei titoli nazionali giovanissimi

TARVISIO (UD) – I ragazzi dell’UC Costamasnaga conquistano il trofeo della 36^ edizione del Meeting Nazionale di società per giovanissimi. Dopo Alba 2016, Porto Sant’Elpidio 2017, Andalo 2018, Conegliano 2022 e Montesilvano 2023, arriva la vittoria anche a Tarvisio 2024. La prima società in Italia ad aver vinto sei titoli nazionali giovanissimi. A far da cornice a questa vittoria sono stati gli atleti, il Presidente, il Direttore Sportivo, gli accompagnatori e i genitori.

Le competizioni si sono svolte su due giornate. Venerdì con le prove di abilità per tutte le categorie e specialità, sabato invece per le gare di strada e fuoristrada. Nelle prove di abilità sono state Casiraghi Carolina nei G4F a conquistare la seconda posizione e Arianna Pietrella a raggiungere il podio con la terza piazza in G6F.

Nelle gare su strada questi i piazzamenti che hanno consentito di guadagnare punti per la classifica generale: G1M 9° Moreno Petrella, G1M 10° Grigolin Lorenzo, G2M 5° Gansca Simon, G4M 9° Mattia Cariotti, G5F 4° Elisa Sanna, G5M 3° Riccardo Sala, G6M 9° Davide Panzeri.

Nelle gare fuoristrada sono invece giunti questi piazzamenti anch’essi molto importanti per la conquista del titolo: G2M 4° Luca Farina, G3F 6° Ludovica Bombana, G3M 4° Deriu Riccardo, 6° Terranova Giorgio, G3M 6° Busacca Mattia, G4F 4° Sofia Tedesco, G4M 4° Gianola Michele, G4M 3° Gansca Tobias, G5M 6° Alessio Sironi, G6M 3° Terranova Mattia, G6M 10° Mambretti Michele, G6M 3° Lamacchia Nicolas, G6M 7° Taglini Malik.