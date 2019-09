Il NibionnOggiono pareggia senza reti. Seconda vittoria consecutiva per l’Olginatese

Commisso si ferma sullo 0-0 contro il Milano City

L’Olginatese vince ancora; sconfitta amara per la Casatese

LECCO – E’ stata una domenica agrodolce quella delle formazioni lecchesi impegnate nei maggiori campionati dilettantistici.

Serie D

Il NibionnOggiono ha impattato 0-0 in trasferta contro il Milano City. Per l’undici di Commisso si tratta del terzo pareggio nelle prime cinque giornate di campionato.

L’avvio di stagione dei brianzoli può essere considerato positivo; al momento Isella e compagni navigano a centro classifica con 6 punti e nel prossimo turno avranno l’occasione di tornare a fare bottino pieno in casa contro il Dro Alto Garda, formazione al momento a quota quattro.

Eccellenza

A sorridere è invece l’Olginatese. I bianconeri hanno superato in trasferta il Codogno per 1-0 grazie al gol di capitan Lacchini. Per i ragazzi di Boldini si tratta della seconda vittoria consecutiva dopo il ko dell’esordio in campionato a Casatenovo.

Discorso completamente opposto per la Casatese, che dopo aver battuto appunto l’Olginatese alla prima giornata ha poi pareggiato a Mapello e questo pomeriggio ha ceduto 2-1 in casa dell’AlbinoGandino. Ai biancorossi non è bastata la rete del momentaneo vantaggio di Ababio. I bergamaschi hanno poi ribaltato la gara con due gol nella ripresa.

Promozione

Nel girone B di Promozione continua l’ottimo momento della Brianza Cernusco Merate, che ha centrato la terza vittoria in altrettante gare finora disputate battendo 1-0 in trasferta il Barzago. Il derby tra lecchesi è stato deciso nel finale da una zampata di Mandelli.

Domenica dolce anche per la ColicoDerviese, che ha centrato il primo successo stagionale superando 2-0 il Muggiò con i gol di Mauri e Della Cristina.

Ancora a secco di vittorie è invece l’Aurora Olgiate, battuta 2-1 in casa dalla Speranza Agrate e condannata quindi al fondo della classifica senza alcun punto all’attivo.

A chiudere il quadro il pareggio a reti bianche della Luciano Manara in casa dell’Arcellasco.