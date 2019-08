Motori pronti a riaccendersi in casa Calcio Femminile Tabiago

Il presidente La Rosa ha affidato la panchina all’ex Serie A Monica Iustoni

Le brianzole puntano a mantenere una posizione di vertice in campionato

NIBIONNO – Ripartirà con il raduno ufficiale del 17 agosto la stagione del Tabiago Calcio Femminile.

La compagine guidata dal presidente Luciano La Rosa, dopo la salvezza dell’ultima stagione raggiunta tramite i playout e non senza affanni, è pronta a rituffarsi nel campionato d’Eccellenza, la quarta categoria del calcio femminile italiano, dopo Serie A, B e C.

La novità assoluta in casa Tabiago è rappresentata dalla guida tecnica che è stata affidata all’ex calciatrice di Serie A, Monica Iustoni. Iustoni, con un passato importante tra le fila di Atalanta, Como, Monza, Vallassinese e Lugano, approda sulla panchina del Tabiago dopo aver allenato, a livello di calcio maschile, i “giovanissimi” e gli “allievi” dell’Oggiono e dopo aver vinto, nell’ultima stagione, il campionato di 1^ Categoria come viceallenatrice dell’Arcadia Dolzago.

Le parole della nuova allenatrice Monica Iustoni

“Sono contenta della fiducia che mi è stata accordata dal presidente e, con lui, da tutta la dirigenza. Arrivo al Tabiago dopo le esperienze maturate nel calcio maschile, convinta di essere alla guida di un gruppo con qualità e valori importanti. La squadra è sicuramente giovane ma al tempo stesso molto motivata e affiatata” queste le prime parole della Iustoni.

L’allenatrice ha inoltre voluto esprimere il proprio pensiero sul modo di fare calcio femminile in Italia: “Sicuramente nel femminile vedo più passione rispetto al maschile. La donna per sua natura è più curiosa e vuole capire sempre il perchè di quello che fa. Ovviamente il lavoro sul campo per tutta una serie di motivi va sviluppato in maniera differente; è necessario mettersi nell’ottica che una partita di calcio femminile può regalare uno spettacolo diverso da quello che offre il calcio maschile”.

Le ultime parole la Iustoni le ha volute spendere per il presidente La Rosa: “Ringrazio nuovamente il presidente per l’opportunità che mi sta offrendo e tengo a sottolineare il fatto che se il Tabiago rappresenta la massima espressione di calcio femminile in provincia di Lecco, con un settore giovanile completo e di livello, molto merito è legato al lavoro profuso dalla sua guida”.