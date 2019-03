TRITIUM – NIBIONNOGGIONO 2-1: Guerrini (T) 14′, Perego (N) 20′, Volpi (T) 21′

La capolista perde lo scontro diretto in casa della Tritium, che accorcia a -7.

TREZZO SULL’ADDA – Niente drammi in casa NibionnOggiono dopo la sconfitta per 2-1 rimediata sul campo della Tritium.

E’ innegabile però che un risultato positivo quest’oggi avrebbe permesso di mantenere a distanza di sicurezza in classifica l’ormai unica rivale rimasta per la vittoria del campionato e la conseguente promozione diretta in Serie D. La formazione di Commisso ha ora un vantaggio di sette punti, con ancora sette partite da giocare prima del termine della stagione. Un margine comunque ancora rassicurante, anche se dopo due sconfitte consecutive, domenica prossima al “De Coubertin” contro il Brugherio diventa fondamentale tornare a vincere.

La gara di Trezzo sull’Adda si decide nel primo tempo quando le reti di Guerrini e Volpi, intervallate dal pareggio di Perego, risultano decisive per la vittoria dei padroni di casa. Nella ripresa il NibionnOggiono prova in tutti i modi ad arrivare al pareggio ma la difesa di casa regge fino al 90′.

Brutta sconfitta per la CasateseRogoredo

Se il NibionnOggiono si lecca le ferite non va certo meglio alla CasateseRogoredo che rimedia un secco 2-0 sul campo della Pontelambrese. I comaschi strappano i tre punti grazie alle marcature di Sangiorgio e Aldegani. Nel primo tempo, sul punteggio di 1-0, la CasateseRogoredo sbaglia inoltre un rigore con Salzano.