Pallamano, finali Under19: il Molteno batte i siciliani dell’Halikada

Ottima vittoria per la pallamano Molteno alle ultime battute del campionato under 19

Sconfitta la formazione siciliana dell’Halikada. Ora le prossime sfide verso la finale

MOLTENO – Successo per 27-21 per il Molteno nella fase finale nazionale del campionato under 19, competizione in svolgimento a Chieti, con la compagine allenata da Esteban Alonso che supera la formazione siciliana dell’Halikada. Alla competizione partecipano le prime due squadre classificate delle sei Aree regionali.

Il Molteno è stato inserito nel classico girone di ferro dove ci sono squadre di spessore, quali i campioni uscenti del Cassano Magnago, la squadra veneta del Malo ed i siciliani del Halikada. Venerdì alle 9, ci sarà la sfida contro i vicentini del Malo, ed alle 16, il derby lombardo contro i forti varesini del Cassano Magnago.

Da sabato si disputeranno le semifinali ovviamente in base al piazzamento ottenuto dalla squadra nei rispettivi gironi, e di seguito, le finali. Nella prima uscita, quindi, Molteno conquista un meritato successo. “Vittoria del gruppo con i ragazzi che iniziano il primo tempo cercando di gestire il gioco – commenta il coach – Un inizio promettente in attacco e con qualche disattenzione in difesa, situazione che abbiamo superato abbastanza velocemente chiudendo il primo tempo in vantaggio 15-12”

Nel secondo tempo “Un inizio molto equilibrato, con Halikada che fa una marcatura 5+1 su di Leonardo Colombo, marcatore di ben 9 reti. I ragazzo con grande pazienza hanno gestito molto bene la partita con una buona difesa, e con un grande aiuto anche di Marco Colombo bravo a sbarrare ogni situazione offensiva della squadra isolana. Una buona prova ed una vittoria meritata per Molteno”.

Tabellino: Bonanomi (5) Cesana N, Crippa (1), Colombo G., Colombo MV, Colombo Leonardo (9), Esposto, Filippi, Redaelli M (1) Limonta A (2) Sala Sam, Sala Stefano, Sangiorgio (7), Taribello (2)

Il roster che partecipa alle finali nazionali dell’ H.C. San Giorgio Molteno Salumificio F.lli Riva sarà il seguente : Manuel Redaelli, Andrea Limonta, Lorenzo Esposto, Leonardo Colombo, Riccardo Bonanomi,. Stefano Sala, Luca Filippi, Samuele Sala, Nicolò Cesana, Giosuè Taribello, Gabriele Colombo, Riccardo Crippa, Stefano Sangiorgio, Marco Vittorio Colombo, Kevin Corti e Nicolò Rigamonti. Insieme a mister Alonso al seguito della squadra ci saranno anche i dirigenti Marco Filippi e Claudio Limonta.

Tutte le gare in programma al campo centrale, il Centro Tecnico FIGH – “La Casa della Pallamano” di Chieti, saranno trasmesse in live streaming su www.figh.it/finals-2021.