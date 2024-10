Pallamano. Il Molteno è pronto a sfidare la squadra del Romagna

Il match si disputerà sabato 5 ottobre alle ore 20 presso il palazzetto PalaSangiorgio

Il coach Gagliardi: “Ho grande fiducia nella mia squadra, composta da ragazzi motivati a imparare, crescere e vincere”

MOLTENO – Il Salumificio Riva Molteno, guidato da mister Danilo Gagliardi, punta a brindare a un’importante vittoria interna dopo il recente trionfo in trasferta a Mascalucia. L’obiettivo è chiaro: conquistare il primo successo tra le mura amiche nella stagione 2024-25 del campionato di Serie A Silver e offrire ai propri tifosi un motivo di gioia e orgoglio.

Nel prossimo fine settimana si svolgeranno gli incontri della terza giornata di andata. Il Molteno scenderà in campo sabato sera alle ore 20 per affrontare la formazione del Romagna, un team che arriva da due vittorie consecutive: ha trionfato sul campo del Verdeazzurro e ha superato in casa l’Haenna.

La formazione emiliana detiene il record per il maggior numero di reti realizzate in questa prima parte della stagione, con 71 gol contro i 62 del Molteno. Inoltre, entrambe le squadre hanno subito lo stesso numero di reti: 62.

È stato intervistato il direttore tecnico del Molteno, Danilo Gagliardi, prima del match di sabato sera al PalaSangiorgio.

Mister, quali indicazioni ha colto dalla vittoria ottenuta in Sicilia?

“Il segnale più significativo è che si è trattata di una vittoria di squadra. Anche se abbiamo affrontato due infortuni, la squadra ha mantenuto la compattezza e la concentrazione, riuscendo a vincere un match di grande importanza”.

Ha apportato modifiche, sia sul piano tecnico che tattico, dal match perso contro Trieste alla vittoria in Sicilia?

“Nessun cambiamento. La squadra ha evitato di ripetere gli errori commessi contro Trieste, mantenendo buoni ritmi di gioco. Ho chiesto ai ragazzi di prestare particolare attenzione nei duelli uno contro uno, un aspetto fondamentale nella pallamano”.

Qual è l’importanza del successo ottenuto la scorsa settimana per lei e per il gruppo?

“Abbiamo assolutamente bisogno di questa vittoria. La squadra di Mascalucia sarà una sfida difficile per molte formazioni. Il Molteno ha dimostrato di saper rimanere sempre concentrato e sul pezzo, ed è proprio questo che chiedo ai miei ragazzi: massima attenzione e spirito di gruppo”.

Qual è il suo approccio per affrontare la sfida contro il Romagna?

“Affrontare il Romagna è sempre una sfida complessa, poiché è una società con una lunga e prestigiosa storia. Hanno un allenatore di grande esperienza e hanno svolto un ottimo lavoro anche sul piano del mercato”.

Mister, quali strategie dovrà adottare il Molteno per conquistare la vittoria in questa partita?

“Il Molteno dovrà semplicemente concentrarsi sul proprio gioco. Ho grande fiducia in questa squadra, composta da ragazzi motivati a imparare, crescere e vincere. Ci stiamo allenando intensamente”, conclude Gagliardi, “e il fattore campo, insieme ai nostri fantastici tifosi, giocherà un ruolo fondamentale”.