Pallamano. Il Molteno perde contro Genea Lanzara

Il Molteno viene sconfitto in trasferta con un punteggio di 32 a 31

Il direttore sportivo: “Adesso ci attende una pausa del campionato, che ci darà l’opportunità di recuperare alcuni giocatori”

SALERNO – Il Salumificio Riva Molteno è sceso in campo domenica pomeriggio presso il Genea Lanzara, in provincia di Salerno, per affrontare l’incontro valido per la sesta giornata del campionato di Serie A Silver, che si è svolto nella palestra Caporale Palumbo. Il Molteno è sceso in Campania con la determinazione di portare a casa i due punti, desideroso di riscattare la sconfitta subita la settimana precedente in casa contro Belluno.

Inoltre, la squadra di mister Gagliardi ha affrontato la formazione di coach Villanueva Lopez, che cercava la sua prima vittoria stagionale. Purtroppo, le aspettative non si sono realizzate, poiché il Molteno torna a casa con una sconfitta, perdendo la sfida per 32-31 (primo tempo 16-14).

Una serata deludente per la formazione ospite, che ha concesso troppo, commettendo errori in fase offensiva e disattenzioni in difesa. Questo stop rappresenta la terza sconfitta stagionale per il Molteno, che ha dovuto fare a meno di alcune pedine importanti.

“È evidente che c’è bisogno di un intenso lavoro per garantire maggiore continuità nel gioco e prestare particolare attenzione nei momenti cruciali della partita. Questa sconfitta fa scivolare la squadra lecchese al quarto posto in classifica” spiegano dalla società.

Il direttore sportivo Matteo Somaschini commenta la partita: “Un’altra sconfitta per una rete, subita proprio nel finale. Loro hanno schierato la formazione al completo, mentre a noi mancavano alcune pedine fondamentali. Positiva la prestazione di Galliano e Buccafusca“.

Inoltre, il direttore sportivo aggiunge: “È stata una partita molto equilibrata, anche se loro sono riusciti a raggiungere un vantaggio di +4. Siamo stati bravi a rientrare in gioco. Peccato per le due occasioni avute sul 22-23, che avrebbero potuto permetterci di allungare. Abbiamo avuto l’opportunità di vincere questa partita”.

“Non è mancato l’impegno da parte dei ragazzi – conclude Somaschini – ma dobbiamo essere lucidi e cinici nel chiudere la partita al momento giusto. Ora ci aspetta una pausa del campionato, che ci permetterà di recuperare alcuni giocatori. Dopo, torneremo in campo per il derby lombardo contro Cologne“.

Salumificio Riva Molteno: Alfarano, Buccafusca 1, Cioni 3, Bonanomi 2, Kralik, Galliano 6, Cuzzupè 3, Sa. Riva (cap.), Crippa 2, De Angelis 8. Campestrini 1, Crippa 1, De San Roque 4.